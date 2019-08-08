زلزال شدته 5.9 درجة يضرب تايوان ويسبب انقطاعات بالتيار الكهربائي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 11:01 صباحا
مبنى انهار جزئيا جراء زلزال في هوالين بتايوان، 6 فبراير 2018 (فرانس برس)

ضرب زلزال بلغت شدته 5,9 درجة جزيرة تايوان، صباح اليوم الخميس، بحسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء من دون إن يتسبب بخسائر بشرية لكنه أدى لانقطاعات بالتيار الكهربائي استنادا إلى تقارير أولية.

وقع الزلزال الساعة 5,28 بالتوقيت المحلي (21,28 ت غ) على عمق 10 كيلومترات في محافظة ييلان بشمال شرق البلاد، وقدّرت السلطات المحلية قوة الزلزال بستّ درجات، وفق «فرانس برس».

وبحسب السلطات، شعر السكان بالزلزال في كل أنحاء الجزيرة وسبّب انقطاعات بالتيار الكهربائي في أكثر من 1300 منزل في العاصمة تايبيه. واهتزت ناطحات السحاب في أكبر مدينة بالبلاد في وقت علِّق النقل بالسكك الحديد جزئيا في مقاطعة ييلان.

وتقع تايوان بالقرب من التقاء صفيحتين تكتونيتين وتشهد زلازل باستمرار. ووقع أسوأ هذه الزلازل في سبتمبر 1999 وبلغت شدته 7,6 درجات وتسبب بمقتل 2400 شخص.

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