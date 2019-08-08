بايدن يتهم ترامب بـ«تأجيج سعير تفوّق العرق الأبيض»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 10:51 صباحا
المرشح الديموقراطي للرئاسة جو بايدن يتحدث في منتدى رئاسي في ديترويت، 24 يوليو 2019 (فرانس برس)

اتّهم جو بايدن، أبرز مرشّحي الحزب الديمقراطي للانتخابات التمهيديّة الرئاسيّة الأميركيّة، أمس الأربعاء، الرئيس دونالد ترامب بأنّه «أجّج سعير تفوّق العرق الأبيض»، وذلك بعد حادثة إطلاق النّار في إل باسو.

واستخدم بايدن تعابير قاسية ضدّ الرئيس الجمهوري، خلال خطاب ألقاه بإطار حملته الانتخابيّة في بيرلينغتون بولاية أيوا، قائلاً إنّ ترامب «تبنّى علنًا وبدون وازع، الاستراتيجيّة السياسيّة (المتمثّلة بـ) الكراهية والعنصريّة والقسمة»، وفق «فرانس برس».

وندّد بايدن بالخطاب «السامّ» لترامب، قائلاً «سواء بلغةٍ واضحة أو مشفّرة، أجّج هذا الرئيس سعير تفوّق العرق الأبيض في هذه البلاد». وأكمل «لدينا مشكلة مع هذا المَدّ المتصاعد لتفوّق العرق الأبيض في الولايات المتحدة، ولدينا رئيس يُشجّعه».

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