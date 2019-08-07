مشكلة معلوماتية في لندن تعطل رحلات شركة الطيران البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 02:02 مساء
صورة من الارشيف لطائرة تابعة لشركة بريتيش ايرويز تستعد للهبوط في مطار بلندن في 27 أكتوبر 2017. (فرانس برس)

قامت شركة «بريتيش ايرويز» البريطانية، الأربعاء، بتأخير وإلغاء رحلات في مطارات لندن بسبب مشكلة معلوماتية أثرت على نظام تسجيل المسافرين.

وقالت الشركة في بيان، إننا «نعمل بأسرع ما يمكننا لمعالجة المشكلة التي أدت إلى الغاء رحلات بعيدة وتأخيرالرحلات المغادرة من مطارات لندن»، دون تحديد عدد الرحلات التي تأثرت، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وحاولت شركة الطيران الرد على عدد من المسافرين المستاءين لعدم حصولهم على معلومات عن رحلاتهم.

وكتب المسافر جون وايتهيل الذي ألغيت رحلته على «تويتر»، «هذه الرحلات باهظة الثمن كنا نتوقع أفضل من ذلك».

من جهته قال ناطق باسم مطار هيثرو لـ«فرانس برس»، «تواجه بريتيش ايرويز مشكلة تقنية تؤثر على تسجيل المسافرين والرحلات المغادرة من لندن»، مضيفا «ندرك أن الأمر محبط للغاية لمسافرينا ونحثم على التحقق من آخر المعلومات المتوافرة لدى بريتيش ايرويز».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يقاضي ولاية كاليفورنيا بسبب سنها قانونًا يهدد ترشحه للرئاسة مجددا
دولى
رسميًا.. واين روني لاعبًا ومدربًا لنادي ديربي كاونتي الإنجليزي
رياضة عالمية
مجلس الأمن يعلن دعمه «هدنة عيد» في ليبيا ويجدد الدعوة لوقف إطلاق النار
ليبيا
المسماري يتهم حسن موسى بالهجوم على مرزق لـ«التشويش» على تقدمات الجيش في طرابلس»
ليبيا
«فرانس برس»: مقتل 42 مدنيًا جراء قصف جوي على مرزق
ليبيا
مطار معيتيقة بين نيران القذائف والتصعيد السياسي
ليبيا
وزير «داخلية الموقتة» يعلن آخر تطورات التحقيقات حول اختفاء النائب سهام سرقيوة
ليبيا
3 ألغام في إحاطة المبعوث الأممي.. والقصف ينتقل إلى خطوط الإمداد
ليبيا
سوق النقد الأجنبي .. إصلاح نقدي أم أدوات تسكين؟
ليبيا
مصدر محلي: مجموعة سلفية متشددة تقتحم الزوايا الصوفية بدرنة ويستغلونها لحسابهم ...
ليبيا
قرار خفض رسوم بيع العملة بين مؤيد و«متحفظ»
ليبيا
جريدة «الوسط»: قصف على الجفرة ومصراتة.. وسلامة «يقصف» داخل مجلس الأمن
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فائدة غير متوقعة للإنجاب في عمر متأخر