مشكلة معلوماتية في لندن تعطل رحلات شركة الطيران البريطانية

صورة من الارشيف لطائرة تابعة لشركة بريتيش ايرويز تستعد للهبوط في مطار بلندن في 27 أكتوبر 2017. (فرانس برس)

قامت شركة «بريتيش ايرويز» البريطانية، الأربعاء، بتأخير وإلغاء رحلات في مطارات لندن بسبب مشكلة معلوماتية أثرت على نظام تسجيل المسافرين.

وقالت الشركة في بيان، إننا «نعمل بأسرع ما يمكننا لمعالجة المشكلة التي أدت إلى الغاء رحلات بعيدة وتأخيرالرحلات المغادرة من مطارات لندن»، دون تحديد عدد الرحلات التي تأثرت، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وحاولت شركة الطيران الرد على عدد من المسافرين المستاءين لعدم حصولهم على معلومات عن رحلاتهم.

وكتب المسافر جون وايتهيل الذي ألغيت رحلته على «تويتر»، «هذه الرحلات باهظة الثمن كنا نتوقع أفضل من ذلك».

من جهته قال ناطق باسم مطار هيثرو لـ«فرانس برس»، «تواجه بريتيش ايرويز مشكلة تقنية تؤثر على تسجيل المسافرين والرحلات المغادرة من لندن»، مضيفا «ندرك أن الأمر محبط للغاية لمسافرينا ونحثم على التحقق من آخر المعلومات المتوافرة لدى بريتيش ايرويز».