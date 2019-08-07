بعد الانسحاب الأميركي.. البنتاغون: «داعش» استطاع توحيد صفوفه في العراق وسورية

جنود أميركيون في محافظة دير الزور شرق سوريا في 23 مارس 2019. (فرانس برس)

كشف تقرير صادر عن مركز تابع لوزارة الدفاع الأميركية عن أن تنظيم «داعش» يعزز قدراته في سورية والعراق مع انسحاب الولايات المتحدة من سورية.

وأضاف التقرير حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن التنظيم استطاع توحيد صفوفه في كلا البلدين، وأن السبب في ذلك يرجع بشكل جزئي إلى أن القوات المحلية غير قادرة على مواصلة عمليات طويلة الأجل، أو شن عمليات في وقت واحد، أو الحفاظ على الأراضي التي استعادتها.

وكان تنظيم «داعش» بسط سيطرته على أجزاء كبيرة في العراق وسورية قبل أن يتكبد خسائر ضخمة ويفقد أغلب مناطق نفوذه.