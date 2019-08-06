الأمن المغربي يوقف معلمًا لتحريضه على أعمال إرهابية عبر «فيسبوك»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أغسطس 2019, 07:20 مساء

أعلنت الشرطة المغربية، الثلاثاء، أنها أوقفت معلمًا في التعليم الابتدائي، للاشتباه بتحريضه على ارتكاب أفعال إرهابية بالمملكة.

وذكر بيان للشرطة أنه تم توقيف المشتبه به البالغ من العمر (26 عامًا) بمدينة القصر الكبير شمال المغرب، بعدما كتب على أحد مواقع التواصل كلامًا «يشيد فيه بأعمال إرهابية، ويحرض على ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة في حق سائحات أجنبيات يقمن بأعمال تطوعية بالمغرب»، بحسب «رويترز».

وأوضح البيان، أن التحريات مكنت من حجز جهاز كمبيوتر محمول وهاتف جوال، يشتبه في استخدامهما في نشر الكلام الذي تضمن جرائم مرتبطة بقضايا الإرهاب والتطرف.

وأضافت الشرطة المغربية أنه تم تقديم المشتبه به إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وكان المعلم الابتدائي الذي لم يذكر البيان اسمه، كتب على موقع «فيسبوك» كلامًا ينتقد فيها طريقة لباس شابات بلجيكيات كن يقمن بعمل تطوعي بضواحي تارودانت جنوب المغرب.

ودعا إلى قطع رؤوسهن «لأنهن لم يحترمن تقاليد وأعراف المنطقة المحافظة»، وهو ما أثار انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجلس الأمن يعلن دعمه «هدنة عيد» في ليبيا ويجدد الدعوة لوقف إطلاق النار
ليبيا
المسماري يتهم حسن موسى بالهجوم على مرزق لـ«التشويش» على تقدمات الجيش في طرابلس»
ليبيا
«فرانس برس»: مقتل 42 مدنيًا جراء قصف جوي على مرزق
ليبيا
مطار معيتيقة بين نيران القذائف والتصعيد السياسي
ليبيا
وزير «داخلية الموقتة» يعلن آخر تطورات التحقيقات حول اختفاء النائب سهام سرقيوة
ليبيا
3 ألغام في إحاطة المبعوث الأممي.. والقصف ينتقل إلى خطوط الإمداد
ليبيا
سوق النقد الأجنبي .. إصلاح نقدي أم أدوات تسكين؟
ليبيا
مصدر محلي: مجموعة سلفية متشددة تقتحم الزوايا الصوفية بدرنة ويستغلونها لحسابهم ...
ليبيا
قرار خفض رسوم بيع العملة بين مؤيد و«متحفظ»
ليبيا
جريدة «الوسط»: قصف على الجفرة ومصراتة.. وسلامة «يقصف» داخل مجلس الأمن
ليبيا
مصادر لـ«بوابة الوسط»: مقتل الناشط الكوافي المسؤول السابق لمكتب إعلام القوات ...
ليبيا
وسائل إعلام فرنسية: معطيات جديدة باعتقال روسيين بطرابلس ودور باريس المتشعب
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العلاج دفنًا.. والسر في رمال جالو