إيران تكشف عن ثلاثة صواريخ موجّهة جديدة بالغة الدقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أغسطس 2019, 04:11 مساء

كشفت إيران الثلاثاء عن ثلاثة صواريخ موجّهة جديدة بالغة الدقة مثبتةً بذلك أنها مستعدة للدفاع عن نفسها في مواجهة «خبث ودسائس» الولايات المتحدة، وفق قول وزير الدفاع الإيراني.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء عن وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي قوله إن الكشف عن هذه الصواريخ هو «إنجاز مهمّ جديد يتعلّق بقوة وكرامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، وفق «فرانس برس».

وأضاف أن «ذلك يُثبت أن رغم خبث ودسائس الشيطان الأكبر أميركا وأذنابها، فإن وزارة الدفاع لن تتوانى لحظة في الدفاع عن الجمهورية الإسلامية وتعزيز الأمن».

وتمّ تطوير الصواريخ الثلاثة التي أطلقت عليها تسميات «ياسين» و«بالابان» و«قائم»، من جانب الوزارة ومؤسسة "سا-إيران" الحكومية المرتبطة بقطاع الدفاع. ويصل مدى صواريخ «ياسين» الموجّهة والمزوّدة بأجنحة قابلة للطي، حتى خمسين كلم ويمكن أن يتمّ إطلاقها عبر طائرة مع أو من دون طيّار، حسب ما ذكرت وكالة «فارس».

أما صواريخ «بالابان» فتعتمد على نظام تحديد المواقع وأجهزة استشعار وهي مزوّدة بأجنحة قابلة للطي ويمكن أن تُثبّت على الطائرات. وصواريخ «قائم» موجّهة حرارياً ويبلغ مدى دقة ضربتها حوالى خمسين كلم.

ويأتي الكشف عن الصواريخ الجديدة فيما تشهد العلاقات بين إيران والولايات المتحدة توترات شديدة منذ انسحاب واشنطن الأحادي الجانب في أمايو 2018 من الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني المبرم عام 2015 وإعادة فرض عقوبات أميركية على طهران.

وازدادت الضغوط أكثر في الأشهر الأخيرة بين واشنطن وطهران بعد عمليات تخريب وهجمات تعرّضت لها سفن في الخليج ونسبتها الولايات المتحدة إلى إيران التي تنفي الأمر بشكل قاطع، بالإضافة إلى إسقاط إيران طائرة مسيّرة أميركية. وتصاعدت التوترات أيضاً إثر احتجاز إيران ثلاث ناقلات نفط أجنبية في الخليج بالإضافة إلى احتجاز لندن ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق.

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