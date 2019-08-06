حريق في مستودع ذخيرة للجيش الروسي في سيبيريا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أغسطس 2019, 03:48 مساء

فُـقد شخص الثلاثاء وأصيب نحو عشرة آخرين جراء حريق وانفجارات في مستودع ذخيرة في سيبيريا دفع السلطات إلى إجلاء الآلاف من منازلهم.

ويندرج الحريق الذي وقع الإثنين في مستودع لتخزين حشوات بارود مخصصة للقذائف المدفعية قرب مدينة أتشينسك في منطقة كراسنويارسك في سياق سلسلة من الحوادث التي طالت الجيش الروسي، وفق «فرانس برس».

ونشر شهود عيان على شبكة الإنترنت مشاهد تظهر تصاعد سحابة كبيرة من الدخان الأسود فوق إحدى الغابات. والثلاثاء تم احتواء الانفجارات إلى حد بعيد إلا أن قرار السماح للسكان بالعودة إلى منازلهم لم يتّخذ بانتظار تأكد الجيش من سلامة المناطق السكنية المتضررة، بحسب ما قال مسؤولون.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي ديمتري بولغاكوف إن 70 خبير متفجرات موجودون في المنطقة للمساعدة في جهود تأمين سلامة المنطقة. وقال في تصريح تلفزيوني إن الحادث نجم عن «خطأ بشري»، معلنًا إصابة أربعة أشخاص بينهم عسكريان.

من جهته أعلن حاكم كراسنويارسك ألكسندر أوس فقدان شخص، وقال إنه تم تقديم الرعاية الطبية إلى 12 شخصا. وتم إجلاء أكثر من 9500 شخص من سكان أتشينسك والمناطق المجاورة، فيما قرر ستة آلاف المغادرة طوعًا، بحسب ما قال مسؤولون محليون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسارح مصر تستقبل جمهور عيد الأضحى بـ12 عرضا مختلفا
ثقافة وفن
«النزاهة العراقية» تستعيد مليار دولار منذ بداية 2019
دولى
هيئة الانتخابات التونسية تتلقى 15 طلبًا للترشح للرئاسة والأحزاب الكبرى تنتظر
عربى
المسماري يعلن تخريج 1500 جندي وتوزيعهم على الوحدات العسكرية
ليبيا
الوسيط الأفريقي: مهمتي في السودان انتهت ومتفائل بنجاح التجربة
عربى
التوقيع رسمياً على وثيقة الإعلان الدستوري بالسودان ومصر والسعودية ترحبان
عربى
«دبابات الثلج».. سلاح روسي جديد للنهوض بالسياحة
منوعات
3 ألغام في إحاطة المبعوث الأممي.. والقصف ينتقل إلى خطوط الإمداد
ليبيا
تونس والجزائر.. مخاض عسير يعرقل جهود حل الأزمة الليبية
ليبيا
سوق النقد الأجنبي .. إصلاح نقدي أم أدوات تسكين؟
ليبيا
تقرير: الاقتصاد الأميركي وفر 164 ألف فرصة عمل في يوليو
اقتصاد
رئيس نيجيريا يستعجل السلام في ليبيا بعد شكاوى من متطرفين قدموا منها
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العلاج دفنًا.. والسر في رمال جالو