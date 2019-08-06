إردوغان يؤكد إطلاق الهجوم ضد المقاتلين الأكراد في سورية قريبا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثاء، أن تركيا تستعد «للقضاء» على التهديد الذي تمثله وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال سورية «في وقت قريب جدا»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال إردوغان، في خطاب متلفز في أنقرة، «لتركيا الحق في القضاء على كافة التهديدات لأمنها القومي.. إن شاء الله سننقل العملية التي بدأت (بعمليات سابقة داخل سورية) إلى المرحلة التالية في وقت قريب جدا».

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يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية حذرت تركيا، صباح اليوم، من أن تنفذ هجوما «أحاديا» على المقاتلين الأكراد، إذ وصف وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أي تحرك تركي في هذا الشأن بـ«غير المقبول».