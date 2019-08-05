ترامب يقترح تشديد القيود على الأسلحة وربطه بـ«إصلاحات» الهجرة

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الجمهوريين والديموقراطيين، التوافق حول تشديد القيود على الأسلحة، وربطه بمشروعه حول الإصلاحات المتعلقة بالهجرة.

وكتب ترامب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الإثنين، «على الجمهوريين والديموقراطيين أن يتحدوا.. و(يقوموا) بربط قانون (السلاح) بإصلاح الهجرة الذي نحن بحاجة ماسة إليه».

وأضاف: «يجب أن نخرج بشيء جيد، وربما عظيم، من هذين الحدثين المأساويين»، في إشارة إلى عمليتي إطلاق نار اللتين وقعتا خلال عطلة نهاية الأسبوع في تكساس وأوهايو، وأوديتا بحياة 29 شخصا.