ألمانيا تؤكد رفضها مشاركة أميركا في مهمة مضيق هرمز

المستشارة أنجيلا ميركل (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أن «المستشارة أنجيلا ميركل والحكومة بكاملها لا تفكران حاليا في مشاركة برلين في مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز».

وأضافت المتحدثة في مؤتمر صحفي: «لا تفكر المستشارة في المشاركة في مهمة تقودها الولايات المتحدة في الوضع الراهن والوقت الحالي. الكل في الحكومة الألمانية متفق على هذا»، وفق وكالة «رويترز».

وقالت السفارة الأميركية في برلين يوم الثلاثاء الماضي إن واشنطن طلبت من ألمانيا الانضمام لفرنسا وبريطانيا في مهمة لحماية الملاحة عبر المضيق و«التصدي للعدوان الإيراني».