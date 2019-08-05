باكستان: إلغاء الهند وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير خطوة «غير شرعية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أغسطس 2019, 11:52 صباحا

علقت باكستان، اليوم الإثنين، على إلغاء الهند وضع الحكم الذاتي الدستوري لولاية كشمير الهندية واعتبرته خطوةً «غير شرعية»، مؤكدة أن المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا وتطالب إسلام آباد بالسيادة عليها، معترف بها دوليا كأرض متنازع عليها.

وأكدت الخارجية الباكستانية في بيان «تندد باكستان بشدة وترفض الإعلان» الصادر اليوم الإثنين من نيودلهي، مضيفة «لا يمكن لأي إجراء أحادي الجانب من الحكومة الهندية أن يغير الوضع المتنازع عليه.. وكجزء من هذا النزاع الدولي، ستفعل باكستان كل ما بوسعها للتصدي للإجراءات غير الشرعية»، وفق وكالة «فرانس برس».

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