بوريس جونسون يعد بتمويل إضافي للنظام الصحي البريطاني

جونسون في لندن، 31 يوليو 2019 (فرانس برس)

قطع رئيس الحكومة البريطاني، بوريس جونسون، على نفسه وعدًا، اليوم الأحد، بتمويل إضافي للنظام الصحي الحكومي «إن إتش إس»، وهو موضوع كان في أساس حملته دعمًا لـ«بريكست» العام 2016.

كما وعد جونسون بتخصيص 1.8 مليار جنيه إسترليني (نحو ملياري يورو) على الفور للأجهزة الصحية، الأمر الذي عزز التكهنات حول احتمال أن يكون عازمًا على الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

وقال بوريس جونسون، خلال الحملة التي سبقت الاستفتاء حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أو خروجها منه، في حال جاءت نتيجة الاستفتاء مع الخروج، أعد بتقديم مبلغ 350 مليون جنيه إسترليني يرسل أسبوعيًّا إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل، إلى النظام الصحي «إن إتش إس». لكن تبين أن الرقم الذي قدمه يومها جونسون لم يكن دقيقًا، لأن بريطانيا تساهم بالفعل في موازنة الاتحاد الأوروبي بمبلغ 350 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًّا، ولكن يخصم منه مبلغ 85 مليون جنيه.

المبلغ ليس كافيًا

ووجه بوريس جونسون في مقالة كتبها في جريدة «صنداي تايمز»، اليوم الأحد، تحية إلى العاملين في النظام الصحي البريطاني، لكنه في الوقت نفسه شدد على ما يتعرض له هذا النظام من «ضغوط وتأخير ما يستدعي الحاجة إلى مزيد من التمويل». وتابع: «لذلك أنا عازم بالفعل على الوفاء بالوعد الذي قطعته خلال استفتاء العام 2016، ليس مراعاة لما يريده الشعب بل أيضًا لزيادة المبالغ المخصصة لهذه المؤسسة الوطنية العظيمة».

لكن حزب العمال المعارض تساءل عما إذا كان سيتم بالفعل تأمين هذا المبلغ، معتبرًا أنه حتى لو حصل ذلك، فلن يكون كافيًا لتعويض عقود من الاقتطاعات في موازنة النظام الصحي.

وأعلن مركز «نوفيلد تراست» للأبحاث أن متأخرات النظام الصحي البريطاني تصل إلى ستة مليارات جنيه إسترليني، والأموال الإضافية هذه لا تشكل سوى «جزء» مما هو ضروري لالتزام جونسون بتحديث 20 مستشفى. كما ارتفعت أصوات أخرى تعتبر أن خطة بوريس جونسون هذه لن تتحقق في حال خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وسبق أن وعد جونسون بإخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر مهما كلف الأمر، بعدما أجبرت تيريزا ماي على إرجاء موعد الخروج مرتين.