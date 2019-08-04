جدل حول الأسماء المرشحة للحكومة الجديدة في نيجيريا

رئيس نيجيريا محمد بوخاري، 12 يونيو 2019 (فرانس برس)

يعمل رئيس نيجيريا محمد بخاري (76 عامًا)، الذي اُنتُخب في فبراير 2019 لولاية ثانية، دون حكومة، كما أن الأسماء التي أحالها للبرلمان الأسبوع الماضي لنيل الثقة تثير جدلًا.

وصادق مجلس الشيوخ، كما يفرض الدستور، هذا الأسبوع على 43 اسمًا أحالها الرئيس، لكن الوزراء لم يباشروا مهامهم حتى الآن ولا أحد يعرف مَن سيتولى ماذا في هذه الحكومة. ويثير هذا التأخير، في بلد تعداد سكانه 190 مليون نسمة ويشهد تدهورًا أمنيًّا وينخره الفساد ويعاني هشاشة اقتصادية رغم أنه ينتج مليوني برميل نفط يوميًّا، قلق المستثمرين والمراقبين.

وقبل أربع سنوات لم تتم المصادقة على الحكومة إلا بعد ستة أشهر من تنصيب بخاري، وبات الجميع يخشى تكرار هذا السيناريو. كما ارتفعت أصوات لاستنكار قلة عدد النساء في التشكيلة المقترحة (7 من 43) في بلد يعد تمثيل النساء فيه الأقل في كافة دول جنوب الصحراء الأفريقية، بحسب تقرير المعهد الجمهوري الدولي للعام 2019.

وتقول السياسية الشابة ندي كاتو «16.3% من النساء في الحكومة، هذا سيئ. هذه الحكومة لا تهتم البتة بالمرأة رغم أن في نيجيريا الكثير من النساء ممن لديهن كفاءة». وهو رأي شائع في شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والأوساط الجامعية التي تندد أيضًا بمعدل أعمار أعضاء الحكومة (60 عامًا) في بلد متوسط أعمار سكانه 18 عامًا.

غياب الإصلاح

كما يبدي المعلقون السياسيون أسفهم لواقع أن 14 من الوزراء المقترحين كانوا في الحكومة السابقة (2015-2019)، ما يعني غياب الإصلاح أو تغيير الاتجاه.

كما أن غالبية الأسماء المقترحة هي لسياسيين قدامى على غرار باباتوندي فاشولا، وهو الحاكم السابق لولاية لاغوس ووزير طاقة سابق، وروتيمي إماييشي الحاكم السابق لولاية ريفرز النفطية ووزير النقل السابق، ومثله وزيرا الدولة السابقين زينب أحمد (الموازنة) وجوفري أونيما (الخارجية).

ويتوقع أن يتم التجديد لكل القدامى في مناصبهم باستثناء إيمانويل كاشيكيو وزير الدولة السابق للنفط، وكان عمل في عملاق الطاقة «إكسون موبيل»، وكان الوزير الوحيد من القطاع الخاص.

وبحسب فريق البحث «مراقبة الانتقال» ومقره أبوجا، فإن هذه الولاية الثانية لبخاري كان يمكن أن تشكل فرصة للرئيس لمنح مكانة أكبر للتكنوقراط والإصلاحيين.

وقالت مديرة الفريق، إبيولا اكيودي-إفولابي، «كنا لنتوقع أن يختار الرئيس مزيد الشخصيات التي تملك كفاءة خاصة في مجالها، في وقت يتصاعد فيه القلق على مستقبل البلاد».

المحسوبية وحماية الحلفاء

غير أن حزب بخاري وبعد سلسلة انشقاقات خلال ولايته الأولى كان في حاجة لإعادة ترتيب صفوفه، بحسب مكتب الأبحاث «أوراسيا» في واشنطن.

واعتبر المكتب أنه «من خلال مكافأة الشخصيات المهمة في الحزب التي ساعدته على إعادة انتخابه، يعزز بخاري حزبه، لكنه يخاطر بالقضاء على الجهود التي بذلت لتقليص المحسوبية».

وتشكل المحسوبية والمحاباة وحماية الحلفاء إحدى المكونات الأساسية للسياسة النيجيرية منذ نهاية الاستعمار البريطاني، وكثيرًا ما تتم على حساب تنمية البلاد ومكافحة الفساد. يحدث ذلك رغم أن أنهاء هذا «السرطان» الذي ينخر أكبر منتج للنفط في أفريقيا، هو الشعار المعلن للرئيس منذ 2015.

لكن ديبو إدينيران رئيس «التحالف ضد القادة الفاسدين» عبَّـر عن الأسف لوجود عديد الشخصيات الذين ارتبطت أسماؤهم بقضايا فساد. وطلبت جمعيته مرارًا من باباتوندي فاشولا الاستقالة من منصبه حين كان حاكمًا للاغوس، واتهمته بالغش.

كذلك فإن غودويل أكبابيو السيناتور السابق وحاكم ولاية أكوا ايبوم النفطية، اُتهم مرارًا بالاستيلاء على أموال من خزينة ولايته، دون أن يتعرض للملاحقة القضائية. كما يشار بأصابع الاتهام إلى وزير الاتصال السابق لاي محمد الذي يتوقع أن يستمر في المنصب ذاته في الحكومة الجديدة.