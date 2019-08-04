جاكرتا تغرق في ظلام وإجلاء الركاب من القطارات بعد انقطاع التيار الكهربائي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أغسطس 2019, 02:59 مساء
عنصر أمني يدير السيارات بعد توقف إشارات السير عن العمل جراء انقطاع التيار الكهربائي في جاكارتا، 4 أغسطس 2019 (فرانس برس)

انقطع التيار الكهربائي على نطاق واسع، في جزيرة جاوا المكتظة في إندونيسيا، وحُرم عشرات ملايين السكان من الخدمات، اليوم الأحد، بعد أن أفادت شركة الكهرباء بمشاكل في عدد من المحطات.

وأغرق انقطاع الكهرباء مباني بكاملها في العاصمة جاكرتا التي يسكنها قرابة ثلاثين مليون نسمة في الظلام وفرض إغلاقًا موقتًا لنظام قطارات النقل السريع الجديد. وتم إجلاء الركاب من كثير من العربات عندما انقطع التيار الكهربائي بحسب الشركة المشغلة للنظام في حين تاثرت خطوط سكك حديد في ضاحية العاصمة أيضًا بالانقطاع. ولم يشمل الانقطاع مستشفيات جاكرتا ومطار سوكارنو-هاتا الدولي لأن لديها مولداتها الخاصة، بحسب مسؤولين.

بدأ العطل نحو الساعة 12.00 (05.00 ت غ) وتسبب باضطرابات في شبكة الهاتف النقال ووضع خارج الخدمة بعض إشارات السير، الأمر الذي فاقم الفوضى في حركة المرور.

وقالت مايا لاراساتي وتبلغ ثلاثين عامًا: «الجو حار جدًّا في منزلي لأن المكيف خارج الخدمة». وأعلنت شركة الكهرباء، أن العطل حصل عندما توقف توربين الغاز عن العمل في محطة مهمة، ومشاكل في محطة أخرى.

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