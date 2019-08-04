مسؤولون إيرانيون يكشفون سبب فرض أميركا عقوبات على ظريف

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طهران، 13 فبراير 2019 (فرانس برس)

كشف مسؤولون إيرانيون، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد رفضه دعوة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي مقال نشر يوم الجمعة الماضي، أفادت مجلة «نيويوركر» الأميركية بأن السيناتور الأميركي الجمهوري راند بول قام، وبمباركة من ترامب، بدور الوسيط في دعوة وزير الخارجية الإيراني إلى البيت الأبيض. والتقى راند بول وجواد ظريف، وفق المجلة، منتصف يوليو في نيويورك على هامش زيارة الوزير الإيراني للأمم المتحدة. وأكد مسؤولون إيرانيون اليوم الأحد تلك المعلومات.

قضية شخصية

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي «خلال لقاء مع سيناتور (أميركي)، دعي (ظريف) لاجتماع ثم فرضت عليه عقوبات». وأضاف ربيعي في تصريح بثه التلفزيون الحكومي «بالنسبة لحكومة تقول دائما إنها (تفضل) المفاوضات، ثم تفرض عقوبات على وزير خارجية.. أليس هذا أمرا سخيفا؟». وتابع «نعتقد أن هذه العقوبات تظهر أن السياسيين في البيت الأبيض جعلوا من هذه المسألة قضية شخصية»، معتبرا أن التصرف الأميركي «صبياني».

ويستمر تدهور العلاقات بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى في مايو 2018، تلاه فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران التي تتهمها إدارة ترامب بزعزعة الاستقرار في المنطقة والسعي لإنتاج قنبلة ذرية.

ومنذ مايو، تزايدت عمليات التخريب والهجمات على سفن في الخليج، التي نسبتها الولايات المتحدة لطهران التي نفت ذلك، إضافة إلى تدمير إيران طائرة مسيرة أميركية.

ورأى العميد علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الدعوة إلى البيت الأبيض وفرض العقوبات دليل على فشل الدبلوماسية الأميركية، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا».

توقف قطار الضغط الأقصى

وأكد شمخاني، في إشارة إلى حملة الضغط التي أطلقتها واشنطن ضد إيران، أن «فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني الشريف بعد رفض مقترح ترامب إجراء محادثات مباشرة يثبت أن قطار (الضغط الأقصى توقف عند محطة الفشل)».

وقالت «نيويوركر» إن جواد ظريف أجاب أن قرار قبول أو رفض الدعوة إلى البيت الأبيض يتخذ في طهران. وأعرب عن خشيته من أن تكون هذه المقابلة مجرد جلسة لالتقاط الصور خالية من المضمون. ولم يقبل القادة الإيرانيون حينها باللقاء.