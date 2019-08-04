مصرع 25 شخصًا في غرق ثلاثة مراكب وسط الفليبين

صورة وزعها خفر السواحل الفيليبيني، 3 أغسطس 2019 بعد غرق مراكب في مضييق إيلويلو-غيماراس (فرانس برس)

لقي ما لا يقل عن 25 شخصًا مصرعهم في غرق ثلاثة مراكب في وسط الفليبين، بحسب حصيلة أُعلن عنها اليوم الأحد، في حين لا تزال عمليات البحث متواصلة.

وانقلبت المراكب الثلاثة في مضيق غيماراس في أرخبيل منطقة فيساياس الغربية، بعد أن فوجئت بتدهور الأحوال الجوية بسبب رياح جنوبية غربية مرتبطة بالأمطار الموسمية.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني، فرانكو أغودو لوكالة «فرانس برس»، إن 14 جثة اُنتُشلت في الساعات الأخيرة، ما يرفع الحصيلة إلى 25 قتيلًا.

وأكد قائد الشرطة الإقليمية رينيه باموسموسان، هذه الحصيلة اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن ستة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، فيما تم إنقاذ 55 آخرين.

وكانت المراكب الثلاثة الخشبية تؤمِّن النقل بين مرفأ إيلويلو على جزيرة باناي وجزيرة غيماراس. وانقلب أولًا مركبان في نفس الوقت تقريبًا نحو الظهر، ما جعل السلطات المحلية تعلق الرحلات. أما الثالث فغرق عقب استئناف الرحلات بعد الظهر.

وأوضح ناطق باسم خفر السواحل أرمان باليلو، للصحفيين السبت، أن «الرياح أصبحت أقوى، وارتفعت الأمواج بشكل مفاجئ». وتتكرر الحوادث البحرية في الفليبين، وغالبًا ما يكون سببها ضعف معايير السلامة وعمليات تحقق متساهلة وسفن محملة بأكبر من قدرتها. وتكثر حوادث الغرق في منتصف العام في فترة الأعاصير.