مصرع 25 شخصًا في غرق ثلاثة مراكب وسط الفليبين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أغسطس 2019, 11:47 صباحا
صورة وزعها خفر السواحل الفيليبيني، 3 أغسطس 2019 بعد غرق مراكب في مضييق إيلويلو-غيماراس (فرانس برس)

لقي ما لا يقل عن 25 شخصًا مصرعهم في غرق ثلاثة مراكب في وسط الفليبين، بحسب حصيلة أُعلن عنها اليوم الأحد، في حين لا تزال عمليات البحث متواصلة.

وانقلبت المراكب الثلاثة في مضيق غيماراس في أرخبيل منطقة فيساياس الغربية، بعد أن فوجئت بتدهور الأحوال الجوية بسبب رياح جنوبية غربية مرتبطة بالأمطار الموسمية.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني، فرانكو أغودو لوكالة «فرانس برس»، إن 14 جثة اُنتُشلت في الساعات الأخيرة، ما يرفع الحصيلة إلى 25 قتيلًا.

وأكد قائد الشرطة الإقليمية رينيه باموسموسان، هذه الحصيلة اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن ستة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، فيما تم إنقاذ 55 آخرين.

وكانت المراكب الثلاثة الخشبية تؤمِّن النقل بين مرفأ إيلويلو على جزيرة باناي وجزيرة غيماراس. وانقلب أولًا مركبان في نفس الوقت تقريبًا نحو الظهر، ما جعل السلطات المحلية تعلق الرحلات. أما الثالث فغرق عقب استئناف الرحلات بعد الظهر.

وأوضح ناطق باسم خفر السواحل أرمان باليلو، للصحفيين السبت، أن «الرياح أصبحت أقوى، وارتفعت الأمواج بشكل مفاجئ». وتتكرر الحوادث البحرية في الفليبين، وغالبًا ما يكون سببها ضعف معايير السلامة وعمليات تحقق متساهلة وسفن محملة بأكبر من قدرتها. وتكثر حوادث الغرق في منتصف العام في فترة الأعاصير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«دبابات الثلج».. سلاح روسي جديد للنهوض بالسياحة
منوعات
تقرير: الاقتصاد الأميركي وفر 164 ألف فرصة عمل في يوليو
اقتصاد
رئيس نيجيريا يستعجل السلام في ليبيا بعد شكاوى من متطرفين قدموا منها
ليبيا
مصدر محلي: مجموعة سلفية متشددة تقتحم الزوايا الصوفية بدرنة ويستغلونها لحسابهم ...
ليبيا
قرار خفض رسوم بيع العملة بين مؤيد و«متحفظ»
ليبيا
من واشنطن إلى موسكو.. انقسام النواب يعقّد الحل السياسي
ليبيا
في العدد 193: حرب الخطوط الخلفية ومأزق غسان سلامة
ليبيا
السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة وعيد الأضحى 11 أغسطس
عربى
تنصيب ولد الغزواني رئيسا لموريتانيا في انتقال تاريخي للسلطة
عربى
مصادر لـ«بوابة الوسط»: مقتل الناشط الكوافي المسؤول السابق لمكتب إعلام القوات ...
ليبيا
وسائل إعلام فرنسية: معطيات جديدة باعتقال روسيين بطرابلس ودور باريس المتشعب
ليبيا
«داخلية الوفاق» تصدر قرارًا بإغلاق 3 مراكز إيواء للمهاجرين وتبدأ إجراءات ترحيلهم
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إطارات ذكية لتوليد الكهرباء أثناء القيادة