جنرال إيراني: احتمالات اندلاع نزاع في الخليج تضاءلت

زورق عسكري إيراني في مضيق هرمز، 30 أبريل 2019 (فرانس برس)

تضاءلت احتمالات اندلاع نزاع في منطقة الخليج، بعد سلسلة أعمال عدائية في المياه الاستراتيجية، وفق إعلان رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان، اليوم الأحد.

وقال بوردستان في حديث مع وكالة أنباء «مهر» الإيرانية: «ربما للوهلة الأولى، تشير الأحداث في الخليج الفارسي إلى احتمال أن يكون هناك صراع عسكري، لكن عندما ننظر إلى عمق الأحداث، تقل الاحتمالات إلى حد كبير». وأضاف: «ليس لجميع دول الخليج مصلحة في رؤية أزمة أخرى في المنطقة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكد أن «القوة العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية (مرتفعة) لدرجة أن غطرسة العالم لن تجرؤ على استخدام أي خيار عسكري ضد البلاد»، وأن «الخليج يشبه ترسانة الأسلحة، حيث إن مجرد انفجار ألعاب نارية يمكن أن يسبب كارثة كبيرة»، بحسب الوكالة.

وتصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة هذا العام بعد أن مارست واشنطن «ضغوطًا قصوى» على طهران. ومنذ مايو، تعرضت سفن لاعتداءات وأُسقطت طائرات مسيَّرة واُحتُجزت ناقلات نفط، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العظمى وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.

وتراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ذروة الأزمة خلال يونيو الماضي، عن شن غارات جوية ضد إيران في اللحظة الأخيرة، بعد أن أسقطت القوات الإيرانية طائرة أميركية مسيَّرة.