سقوط قتلى في إطلاق نار بمدينة إل باسو الأميركية

عناصر من قوات الأمن الأميركية أمام مركز تجاري في مدينة إل باسو بولاية تكساس، 3 أغسطس 2019. (أ ف ب)

سقط «عدة قتلى» في إطلاق نار حصل السبت في مركز تجاري بمدينة إل باسو الأميركية، بحسب ما نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية عن أوليفيا زيبيدا، مديرة مكتب رئيس بلدية المدينة الواقعة بولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة.

وأضافت زيبيدا إن قوات الأمن اعتقلت عددًا من المشتبه بهم، من دون إعطاء مزيد التفاصيل. وكانت شرطة المدينة أعلنت أن هناك «تقارير عديدة» تفيد بوجود «أكثر من مسلح يطلقون النار» في مركز سييلو فيستا التجاري، داعية السكان إلى الابتعاد عن المكان، وفق «فرانس برس».

وقالت الشرطة في تغريدة بعيد الساعة 12 ظهرًا (الساعة 17.00 ت غ) «انتباه: إطلاق نار، ابقوا بعيدين عن مركز سييلو فيستا التجاري. الوضع ما زال يتطور»، مضيفة: «تلقينا تقارير عديدة عن وجود أكثر من مسلح يطلقون النار».

من جهتها أعلنت وسائل إعلام محلية أن تبادلًا لإطلاق النار وقع في أحد متاجر وولمارت في المدينة. وكانت قناة «كي تي إس إم 9» التلفزيونية المحلية أعلنت في حصيلة أولية إصابة 18 شخصًا بإطلاق النار. وبثت قنوات التلفزة الأميركية مشاهد لوحدات من الشرطة مدججة بالأسلحة تنتشر قرب المركز التجاري. وكان شخصان قُـتلا وأُصيب شرطي بجروح في أحد متاجر وولمارت في ولاية ميسيسيبي الثلاثاء. وغالبًا ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار دامية.

والأحد قُـتل ثلاثة أشخاص، أحدهم صبي عمره ستة أعوام، برصاص شاب يبلغ من العمر 19 عامًا أطلق النار في مهرجان للطعام في غيلروي بولاية كاليفورنيا.