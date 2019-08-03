توقيف 311 متظاهرًا خلال احتجاجات للمعارضة في موسكو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أغسطس 2019, 04:45 مساء

أُوقف نحو مئتي شخص في موسكو، السبت، خلال تظاهرة للمعارضة التي تندد منذ أسابيع بالإبعاد القسري لمرشحيها من الانتخابات المحلية المقررة في 8 سبتمبر.

وتجمع المئات في أماكن مختلفة في وسط موسكو تحت مطر طفيف، ورقابة عدد كبير من عناصر الشركة وعسكريي الحرس الوطني، الذين سرعان ما بدؤوا بتوقيف المتظاهرين، وفق «فرانس برس».

وقالت منظمة «أو في دي-إنفو» المتخصصة بمتابعة الاعتقالات، إن 311 شخصًا اُعتقلوا، بينهم ستة صحفيين خلال هذه التظاهرة غير المسموح بها. وأعلن القضاء الروسي، السبت، فتح تحقيق بـ«تبييض الأموال» بحق المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني.

وبحسب المحققين، تلقى أشخاص مرتبطون بصندوق مكافحة الفساد المرتبط بنافالني مبالغ تصل قيمتها إلى مليار روبل (13.8 مليون يورو) بطريقة غير شرعية. وقاموا بعد ذلك بـ«تبييض» تلك الأموال عبر العديد من الحسابات المصرفية قبل تحويلها على حسابات المنظمة.

وتأتي تظاهرة السبت رغم تزايد ضغوط السلطات التي أوقفت قرابة 1400 شخص في تظاهرة الأسبوع الماضي وبدأت تحقيقًا جنائيًّا في التحرك الاحتجاجي. وقبل دقائق من بدء التظاهرة، أُوقفت المحامية ليوبوف سوبول (31 عامًا). وأقامت السلطات حواجز على التقاطعات الرئيسية في وسط العاصمة ونشرت عددًا كبيرًا من الشرطيين وجنود الحرس الوطني.

وقالت سوبول عشية توقيفها: «إن اللجنة الانتخابية لا تقوم بعملها والمحاكم لا تقوم بعملها. الأمر الوحيد المفيد هو الشارع». وأضافت: «إن السلطات تفعل ما بوسعها لترهيب المعارضة، ولتضمن ألا يخرج الناس إلى الشوارع للتظاهر سلميًّا». وتنفذ سوبول إضرابًا عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع وظلت حتى الآن في منأى من السجن.

وأكد أكثر من 6 آلاف شخص على «فيسبوك» أنهم سيشاركون في مسيرة السبت على «بولفار رينغ» في موسكو من أجل «استعادة حق (خوض) الانتخابات». وقال المسؤولون إن المرشحين اُستُبعدوا لأنهم قاموا بتزوير التواقيع الضرورية.

وبين هؤلاء المرشحين عدد من حلفاء المعارض البارز أليكسي نافالني الذين يدينون فبركة هذه المخالفات ويتهمون رئيس البلدية الموالي للكرملين سيرغي سوبيانين بالسعي إلى خنق المعارضة.

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