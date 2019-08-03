رغم ضغوط السلطات.. المعارضة الروسية تحشد للتظاهر مجددا

تظاهرة حاشدة للمعارضة الروسية (أرشيفية: الإنترنت)

دعت المعارضة الروسية إلى تظاهرة حاشدة اليوم السبت، رغم تزايد ضغوط السلطات التي أوقفت قرابة 1400 شخص في تظاهرة الأسبوع الماضي وبدأت تحقيقا جنائيا في التحرك الاحتجاجي.

وتنظم التظاهرة على امتداد شوارع موسكو، ستكون الأخيرة في سلسلة تظاهرات أعقبت رفض المسؤولين السماح لشخصيات من المعارضة بالترشح إلى الانتخابات المحلية في موسكو الشهر المقبل.

وقبل دقائق من بدء التظاهرة، أوقفت المحامية ليوبوف سوبول (31 عاما). وأقامت السلطات حواجز على التقاطعات الرئيسية في وسط العاصمة ونشرت عددا كبيرا من الشرطيين وجنود الحرس الوطني.

وقالت سوبول عشية توقيفها إن «اللجنة الانتخابية لا تقوم بعملها والمحاكم لا تقوم بعملها. الأمر الوحيد المفيد هو الشارع». وتنفذ سوبول إضرابا عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع وظلت حتى الآن في مناى من السجن.

وقال أكثر من 6 آلاف شخص على فيسبوك إنهم سيشاركون في مسيرة اليوم السبت على «بولفار رينغ» في موسكو من أجل «استعادة حق (خوض) الانتخابات». وقال المسؤولون إن المرشحين استبعدوا لأنهم قاموا بتزوير التواقيع الضرورية.

وبين هؤلاء المرشحين عدد من حلفاء المعارض البارز اليكسي نافالني الذين يدينون فبركة هذه المخالفات ويتهمون رئيس البلدية الموالي للكرملين سيرغي سوبيانين بالسعي إلى خنق المعارضة. وقال عدد كبير من سكان موسكو إن تواقيعهم المؤيدة للمعارضة، رُفضت من دون إعطاء السبب.

وظهر البعض في احتجاجات سابقة يحملون لافتات كُتبت عليها شعارات مثل «لديّ حق الاختيار». وتأمل المعارضة أن تتمكن في الانتخابات المرتقبة في سبتمبر، أن تنهي احتكار الموالين للكرملين في برلمان موسكو.

وتقرر هذه الهيئة موازنة المدينة التي تُقدّر بمليارات الدولارات، لكنها تفتقر إلى الاستقلال السياسي عن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولم يعلّق بوتين بعد على الأزمة السياسية في موسكو.