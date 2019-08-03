أربعة قتلى وعدد من الجرحى في زلزال قوي ضرب إندونيسيا

قتلى وجرحى في زلزال قوي ضرب إندونيسيا (أرشيفية: الإنترنت)

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، على الأقل، وأصيب آخرون بجروح جراء زلزال قوي وقع قبالة ساحل جزيرة جاوا الإندونيسية ما أدى إلى إطلاق تحذير وجيز من تسونامي، وفق ما أفاد مسؤولون اليوم السبت.

ووقع الزلزال بقوة 6,9 درجات مساء أمس الجمعة، وتسبب في فرار الأهالي من منازلهم، خصوصا في العاصمة جاكرتا، إلى الشارع.

وحذّر مسؤولون في وكالة إدارة الكوارث الوطنية من أن الزلزال يمكن أن يتسبب بموجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار. لكن التحذير ألغي بعد بضع ساعات.

وقضى ثلاثة أشخاص نتيجة تعرّضهم لأزمات قلبية أثناء حدوث الزلزال، وفق ما قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث اغوس ويبوو. وقتل رابع بسبب سقوطه خلال هربه من منزله. وكانت الحصيلة السابقة تحدثت عن مصرع شخص واحد.

وأصيب أربعة أشخاص بجروح فيما تم إجلاء أكثر من ألف شخص إلى مراكز إيواء موقتة، بحسب المسؤولين، بينهم عدد من أهالي جزيرة سومطرة المجاورة. وقالت الوكالة إنّ أكثر من مئتي مبنى أصيبت بأضرار، فيما دُمّر 13 منزلا.

وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب موقعها على «حزام النار» في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.