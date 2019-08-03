انطلاق جولة جديدة من المحادثات بين حركة طالبان والولايات المتحدة في الدوحة

أعلنت حركة طالبان استئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة، اليوم السبت، في الدوحة؛ بهدف إنهاء حرب مستمرة منذ قرابة 18 عاماً في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان سهيل شاهين لوكالة «فرانس برس» في الدوحة «اليوم بدأت المحادثات».