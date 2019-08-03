الخارجية الأميركية توضح طبيعة العقوبات الجديدة على موسكو

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس (أرشيفية: الإنترنت)

وقّعت الولايات المتحدة، اليوم السبت، مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، على خلفيّة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في سالزبري البريطانيّة عام 2018 بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة مورغان أورتاغوس في بيان، إنّ واشنطن ستُعارض «تقديم أي قرض أو مساعدة تقنية إلى روسيا» من جانب المؤسّسات الماليّة الدوليّة، وستفرض قيودا تمنع المصارف الأميركيّة من تمويل الديون السياديّة الروسيّة. كما ستفرض الولايات المتحدة أيضا قيودا على صادرات السّلع والتكنولوجيا إلى روسيا، بحسب أورتاغوس.

وأوضحت أورتاغوس أن التدابير التي اتُّخذت بموجب قانون أميركي يعود لعام 1991 ويتعلّق بالقضاء على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ستدخل حيّز التنفيذ «بحدود 19 أغسطس» بعدَ إبلاغ الكونغرس.

وبحسب البيان «هذه التدابير يمكن أن تمنع روسيا من الوصول إلى مليارات الدولارات من الأنشطة التجارية الثنائية مع الولايات المتحدة». وينصّ القانون على عدم إمكانية رفع العقوبات إلا في حال أثبتت روسيا أنها «لن تستخدم أسلحة كيميائية في المستقبل» تحت مراقبة مفتشين دوليين وإذا عوّضت لضحيتي الاعتداء بالنوفيتشوك.

وهذه المجموعة الثانية من العقوبات الأميركية في هذه القضية. ففي أغسطس 2018، فرضت واشنطن مجموعة أولى من التدابير الاقتصادية العقابية ضد موسكو على صادرات بعض المنتجات التكنولوجية وعلى مبيعات الأسلحة إلى روسيا.

أزمة كبيرة

وفي الرابع من مارس 2018، عُثر على العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي قرب مركز تجاري في سالزبري (جنوب بريطانيا) ونُقلا إلى المستشفى في حال خطيرة.

واتّهمت لندن موسكو بالوقوف خلف التسميم بالنوفيتشوك، وهو غاز أعصاب فتّاك تمّ تطويره خلال الحقبة السوفياتية، رداً على تعاونه مع أجهزة الاستخبارات البريطانية. وصدرت مذكرة توقيف بحق روسيين اثنين يُشتبه بأنهما نفذا الاعتداء وقُدّما على أنهما ضابطان في الاستخبارات العسكرية الروسية. ولطالما نفت روسيا أن تكون مسؤولة عن تسميم جاسوسها السابق.