البلغارية جورجييفا مرشحة الاتحاد الأوروبي لادارة صندوق النقد الدولي

عُيِّنت البلغارية كريستالينا جورجييفا رسميا الجمعة مرشّحةً من جانب الاتحاد الأوروبي لادارة صندوق النقد الدولي، على ما اعلن وزير المال الفرنسي برونو لو مير الذي نظّم عملية التصويت.

وكتب لو مير على «تويتر» ان جورجييفا: «هي الآن المرشح الأوروبي لمنصب المدير الجديد لصندوق النقد».

وأضاف: «لقد أظهر وزراء المال الأوروبيون التزامهم بإيجاد إجماع، وأشكرهم على ذلك».

وحصلت جورجبيفا نالت دعم 56 % من الدول التي تمثل 57 % من سكان الاتحاد الأوروبي بمواجهة ديسلبلوم الذي حصل على دعم 44% من البلدان.

وتنافس خمسة مرشحين أوروبيين على منصب مدير عام صندوق النقد الدولي خلفا لكريستين لاغارد، المنتهية ولايتها، التي ستتولى إدارة البنك المركزي الأوروبي.