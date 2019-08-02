ترامب يعلن انسحاب مرشحه لرئاسة أجهزة الاستخبارات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أغسطس 2019, 10:11 مساء
النائب عن ولاية تكساس جون راتكليف في مجلس النواب في 24 يوليو 2019 (فرانس برس)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، انسحاب النائب في الكونغرس، جون راتكليف، مرشحه لمنصب المدير المقبل لأجهزة الاستخبارات الوطنية.

وأضاف أنه سيعلن عن مرشح جديد «قريبا» ليحل محل دان كوتس رئيسا للوكالات الـ17 التي تشكل مجتمع الاستخبارات الأميركي، بحسب «فرانس برس».

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، «عضو الكونغرس الجمهوري العظيم جون راتكليف يعامل بشكل غير عادل للغاية من قبل» وسائل الإعلام.

وتابع «بدلا من التعرض طوال اشهر للقذف والتشهير، أوضحت لجون كم أنه أمر تعيس أن يتعامل هو وأسرته مع هؤلاء الأشخاص».

وقال ترامب «لذا، قرر جون البقاء في الكونغرس حيث يقوم بعمل متميز ممثلا لشعب تكساس وبلادنا».

وألقى ترامب باللوم على وسائل الإعلام في انسحاب راتكليف، مع العلم أن ترشيحه لقي انتقادات شديدة من الديمقراطيين ولم يتلق سوى ردا فاترا من كبار الجمهوريين، ما وضع علامة استفهام حول ما إذا كان سيحصل على تأكيد من مجلس الشيوخ.

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