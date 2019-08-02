إيقاف 5 معارضين عشية الدعوة لمظاهرة غير مرخصة في موسكو

شرطة مكافحة الشغب توقف متظاهرا خلال تحرك غير مرخص له في موسكو، 27 يوليو 2019، (فرانس برس)

أوقفت السلطات الروسية، الجمعة، خمسة أشخاص، رهن التحقيق، لاتهامهم بالسعي لإثارة «اضطرابات واسعة النطاق»، عشية تظاهرة جديدة غير مرخصة مقررة السبت في موسكو، بدعوة من المعارضة التي تطالب بانتخابات حرة.

وينتظر إيفان بودكوباييف، وكيريل جوكوف، وسمرالدين ردجابوف، وأليكسي مينيايلو، وإيغور جوكوف، محاكماتهم، علما بأنهم جزء من مجموعة وجهت إليهم اتهامات في إطار تحقيق حول تظاهرة للمعارضة التي جرت في 27 يوليو، التي قمعتها الشرطة بشدّة، وفق «فرانس برس».

وكيريل جوكوف وأليكسي مينيايلو، محاميان للمنظمة غير الحكومية «أغورا» التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في روسيا، فيما إيفان بودكوباييف محامي منظمة «او د ف-انفو» المتخصصة في متابعة التظاهرات. أما سمرالدين ردجابوف فهو محام مستقل.

ويعمل مينيايلو أيضا مستشارا للمحامية المتخصصة بمكافحة الفساد ليوبوف سوبول. وشكل رفض ترشح هذه المحامية وغيرها من المعارضين إلى الانتخابات المحلية في سبتمبر شرارة تحرك غاضب وعدد من التظاهرات في موسكو.

وقالت وكالة ريا-نوفوستي الرسمية إن ايغور جوكوف طالب في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو وهو مدون.

وأعلنت الثلاثاء لجنة التحقيق الروسية المكلفة بكبرى القضايا الجنائية، لائحة من 10 أشخاص على الأقل قالت إنهم قاموا بنشر «دعوات إلى المشاركة» في تظاهرة السبت، وهم على «دراية بأنّ من شأن أفعالهم أن تقود إلى اضطرابات واسعة النطاق».

ويواجه كل المتهمين بهذه القضية احتمال الحبس لمدد تتراوح بين 8 سنوات و15 سنة.

وكان عدد كبير من أبرز قادة المعارضة ومرشحين محتملين قد أوقفوا في وقت مبكر أو خلال تظاهرة غير مرخص لها السبت أمام بلدية موسكو. وجرى استجواب نحو 1400 متظاهر خلال ذلك التحرك.

ويتوقع تنظيم تجمع آخر هذا السبت، أيضاً غير مرخص له، بغياب غالبية قادة المعارضة، الذين يقضون أحكام سجن قصيرة المدد.

ويقضي أبرز معارضي الكرملين ألسكي نافالني حكماً بالسجن 30 يوماً. ونقل إلى المستشفى في نهاية الأسبوع الماضي بسبب «حساسية حادة» قبل إعادته إلى السجن، فيما تقدّم بدعوى قضائية الخميس لاحتمال تعرضه لـ«تسمم».