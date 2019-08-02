خبراء: مقتل نجل بن لادن لا يشكل ضربة قوية للقاعدة

صورة مأخوذة من شريط فيديو مجهول التاريخ، لزواج حمزة بن لادن (فرانس: برس)

اعتبر خبراء أن مقتل حمزة بن لادن، نجل زعيم القاعدة، الذي أعلنته وسائل إعلام أميركية، يشكل في حال تأكيده ضربة محدودة للتنظيم، لأن حمزة لم يكن ناشطا كثيرا.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن خبراء قولهم، إن وفاته التي أعلنها مسؤولون أميركيون لوسائل إعلام دون تأكيد رسمي حتى الآن، لا تمس قيادة القاعدة، بزعامة أيمن الظواهري.

وقال باراك مندلسون الأستاذ في جامعة هافرفورد في بنسلفانيا «يبدو أن القاعدة وضعته في قلب عملها الدعائي في انتظار أن يتمكن من اصول قيادة» التنظيم. وأضاف «لكن ليس من المؤكد أنه مطلع على مهام عملانية جوهرية».

وقتل حمزة بن لادن الذي كان يقدم باعتباره خليفة والده مؤسس القاعدة، في غارة جوية، بحسب جريدة «نيويورك تايمز» لكن ملابسات مقتله ودور واشنطن ظلا غامضين. وبحسب ما نشر فقد قتل في العامين الأخيرين وأقام في أفغانستان في ماض قريب.

وتعتبر الأمم المتحدة والحكومة الأميركية حمزة بن لادن عنصرا خطرا بإمكانه المشاركة في إعادة بناء المنظمة التي أضعفتها حرب واشنطن على الإرهاب بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، ونافسها في السنوات الأخيرة تنظيم الدولة الاسلامية.

مليون دولار مكافأة

ورصدت واشنطن في فبراير 2019 مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يقدم معلومات تتيح العثور على حمزة بن لادن. كما أضافت لجنة عقوبات الأمم المتحدة ضد القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية، اسم «حمزة أسامة محمد بن لادن» المولود في 9 مايو 1989 في جدة، إلى لائحة الخاضعين لتجميد الأرصدة ومنع السفر.

وقالت الأمم المتحدة في فبراير أنه «عين» في أغسطس 2015 من الظواهري «رسميا في تنظيم القاعدة» و«اعتبر الأقرب إلى خلافته». ولم يصدر عن القاعدة رد فعل على الإعلان عن مقتل حمزة.

ورأت كاترين زيمرمان الخبيرة في الإرهاب أنه «يتعين انتظار تأبين القاعدة. من النادر جدا الا تؤبن قياديا راحلا». وأضافت أن حمزة «بات بمعنى ما صوتا لقيادة القاعدة وكان يتحدث عن الجهاد العالمي وما يجب على المسلمين فعله لدعم هذه المعركة».

لكن الخبراء يؤكدون أنه لا يوجد ما يثبت أنه وصل الى مهام أعلى لاستمالة اجيال جديدة من الجهاديين المحتملين وسط أجواء من التنافس مع تنظيم الدولة الاسلامية.

إقامة في إيران

وكثير ما ينظر إلى حمزة بن لادن باعتباره «ولي عهد الجهاد». وأشارت وثائق بينها رسائل إلى أن أسامة بن لادن كان يعده ليكون خليفته على رأس الجهاد العالمي ضد الغرب.

وحمزة هو الابن الخامس عشر لأسامة بن لادن من زوجته الثالثة، وتم اعداده منذ نعومة اظفاره ليقتفي أثر والده. وكان معه في أفغانستان قبل 11 سبتمبر 2001، وتدرب على استخدام السلاح.

وعثر في أرشيف اسامة بن لادن في باكستان حيث قتل بيد الأميركيين في 2011، على شريط فيديو لزواج حمزة في ايران على ما يبدو.

وكان أرسل إلى إيران بعد اعتداءات 11 سبتمبر، لحمايته. وأمضى هناك عشر سنوات تحت مسؤولية سيف العدل القيادي في القاعدة، بحسب ما ذكر علي صوفان العميل السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي والذي أصبح خبيرا في مكافحة الإرهاب وألف سيرة حمزة بن لادن.

واعتبر بروس هوفمان خبير مكافحة الإرهاب في مجلس العلاقات الخارجية، أن القاعدة لن تتأثر من غياب نجل مؤسسها. ويرى أن شبكة القاعدة قامت تحت إشراف الظواهري بعملية إعادة بناء طويلة من خلال توسعها في آسيا وغرب أفريقيا لملء الفراغ الذي أحدثه تفكيك تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف الخبير أن حمزة «كان شخصا مهما بنسبه العائلي وسنه» لكن «القاعدة تجاوزت مقتل والده (..) ويمكنها الاستمرار بعد وفاة الابن».