إصابة 3 أشخاص في تفجيرات محدودة بتايلاند

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أغسطس 2019, 08:55 صباحا

وقعت ثلاثة تفجيرات محدودة، أحدها بقنبلة بدائية على الأرجح، في العاصمة التايلاندية بانكوك، صباح يوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، وفق وكالة رويترز.

وأشارت الوكالة إلى أن التفجيرات جاءت بالتزامن مع استضافة بانكوك لقاء بين وزراء خارجية دول منطقة جنوب شرق آسيا، ونظرائهم من الولايات المتحدة والصين وروسيا وقوى عالمية أخرى.

ووقع تفجيران قبل الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي في موقعين قرب وسط المدينة، ثم جاء الثالث في شمال العاصمة بعدهما بفترة وجيزة.

وقالت الشرطة إن اثنين من عمال النظافة أصيبا نتيجة انفجار قنبلة بدائية على الأرجح بمنطقة سوان لوانج، فيما أشار شهود إلى إن حارسا أصيب أيضا قرب مبنى كينج باور ماهاناخون.

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