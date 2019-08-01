بومبيو يسعى للتصدي للنفوذ الصيني في جنوب شرق آسيا

وزير الخارجية الصيني وانغ يي (يسار) ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال لقاء، أغسطس 2019 (فرانس برس)

يسعى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، خلال لقاء نظيره الصيني وانغ يي في بانكوك، إلى تنسيق استراتيجية الولايات المتحدة التي يعتمدها الرئيس دونالد ترامب، لمواجهة نفوذ الصين في آسيا.

وتتضمن مواعيده أيضًا مناقشة نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، حتى الجمعة في العاصمة التايلاندية، حيث تعقد اجتماعات وزارية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وفق وكالة «فرانس برس».

عُقد اللقاء المنفرد مع وزير الخارجية الصيني على خلفية التوتر بين القوتين العظميين المتنافستين، بما يتخطى الخلاف التجاري الذي انتهت جولة مناقشاته الأخيرة أمس الأربعاء من دون أن تحقق تقدمًا ملموسًا. إلا أن الوزيرين أعربا عن رغبتهما في التهدئة مرحبين بالتبادل «المعمق» للأفكار.

تلاقي المصالح

وكتب بومبيو في تغريدة بعد اللقاء: «عندما يخدم ذلك المصالح الأميركية، نحن مستعدون للتعاون مع الصين». وأكد: «لا نطلب أبدًا من دول منطقة الهند-المحيط الهادئ أن تختار بين الدول». وأضاف مخاطبًا الأعضاء العشرة في آسيان قائلاً إن «مصالحنا تتلاقى بشكل طبيعي مع مصالحكم».

والدول العشر في آسيان هي إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفيليبين وبروناي وفيتنام ولاوس وبورما وكمبوديا.

فيما أعلن وانغ يي للصحفيين أن بومبيو «قال بوضوح شديد إن لا الرئيس ترامب ولا الإدارة الأميركية ينويان كبح تطور الصين». وفي رسالة كشف عنها في الولايات المتحدة، في اليوم السابق، حذر «البلدان التي لا تنتمي إلى المنطقة»، معتبرًا أن من واجبها «ألا تزرع الشكوك بين الصين وأعضاء في دول جنوب شرق آسيا». وأضاف أن «الصين ستواصل اعتبار الآسيان أولوية في جوارها».

وينوي الوفد الأميركي مع ذلك أن يدفع في بانكوك استراتيجيته لمنطقة «الهند- المحيط الهادئ حرة ومفتوحة». ولا تخفى الطموحات العسكرية الصينية، خصوصًا في بحر الصين الجنوبي، ومشاريع البنى التحتية لبكين التي يشتبه برغبتها في إحكام قبضتها على المنطقة.

وحاول بومبيو مع ذلك أن يقلل من شأن الفكرة التي تفيد أن عددًا متزايدًا من البلدان يتجه نحو الصين. وقال للصحفيين الذين رافقوه في الطائرة إلى آسيا، ومنهم مراسل وكالة «فرانس برس»، «نقيم علاقات تجارية واسعة» مع دول آسيان، «ونحن شركاء معهم حول عدد كبير من المواضيع».

ترامب «أكثر حضورًا»

واعتبر بومبيو الذي اتهم إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بالتخلي إلى حد ما عن الحلفاء في آسيا والمحيط الهادئ، إن إدارة ترامب «أكثر حضورًا»، كما سيوجه تحذيرًا إلى الوزير الصيني يتعلق بهونغ كونغ، التي تواجه أسوأ أزمة في تاريخها الحديث، من خلال تظاهرات ضخمة مؤيدة للديمقراطية ضد الحكومة المحلية المؤيدة لبكين. ولم يدل الوزيران بأي تعليق حول هذه المسألة بعد اجتماعهما.

وقال وزير الخارجية الأميركي، عشية اللقاء «إن سكانًا من هونغ كونغ يطلبون من حكومتهم ان تستمع إليهم. ومن المفيد دائمًا أن تستمع أي حكومة إلى شعبها»، واصفًا اتهامات الذين يرون في الصين، تحريض الولايات المتحدة على التظاهرات، بأنها «سخيفة».