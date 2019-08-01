رسميا.. حظر النقاب يدخل حيـِّـز التنفيذ في هولندا

حظر النقاب يدخل حيز التنفيذ في هولندا (أرشيفية: الإنترنت)

دخل حظر النقاب في هولندا حيّــز التنفيذ بعد نحو 14 عامًا من النقاش، وبدأ الهولنديون تنفيذ قانون حظر تغطية الوجه في الدوائر الحكومية والمدارس والمستشفيات وفي وسائل النقل العمومية.

بعد نقاش مجتمعي وسياسي واسع وعنيد دام 14 عامًا، دخل قانون حظر النقاب، اليوم الخميس (الأول من أغسطس 2019)، ولم يعد ارتداء النقاب مسموحًا به في المؤسسات العامة مثل المدارس والمستشفيات والمكاتب الحكومية وفي وسائل النقل العمومية الحافلات والقطارات. وحثت وزارة الداخلية الهولندية المؤسسات المحلية والهيئات ذات الصلة على تطبيق الحظر، وفق «دويتشه فيله».

وأصبح من حق مسؤولي الأمن الآن مطالبة المنقبات بالكشف عن وجوههن. وإذا رفضن، يمكن منعهن من دخول المباني العامة أو مواجهة غرامات مالية بما لا يقل عن 150 يورو (167 دولارًا).

كما ينطبق الحظر أيضًا على أغطية الوجه الأخرى مثل الخوذات التي تغطي كامل الوجه أو الأقنعة. وكانت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر النقاب عام 2011، وحذت عدة دول حذوها بعد ذلك.

يذكر أن في هولندا، نحو 150 امرأة ترتدي النقاب.