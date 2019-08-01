رسميا.. حظر النقاب يدخل حيـِّـز التنفيذ في هولندا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أغسطس 2019, 12:30 مساء
حظر النقاب يدخل حيز التنفيذ في هولندا (أرشيفية: الإنترنت)

دخل حظر النقاب في هولندا حيّــز التنفيذ بعد نحو 14 عامًا من النقاش، وبدأ الهولنديون تنفيذ قانون حظر تغطية الوجه في الدوائر الحكومية والمدارس والمستشفيات وفي وسائل النقل العمومية.

بعد نقاش مجتمعي وسياسي واسع وعنيد دام 14 عامًا، دخل قانون حظر النقاب، اليوم الخميس (الأول من أغسطس 2019)، ولم يعد ارتداء النقاب مسموحًا به في المؤسسات العامة مثل المدارس والمستشفيات والمكاتب الحكومية وفي وسائل النقل العمومية الحافلات والقطارات. وحثت وزارة الداخلية الهولندية المؤسسات المحلية والهيئات ذات الصلة على تطبيق الحظر، وفق «دويتشه فيله».

وأصبح من حق مسؤولي الأمن الآن مطالبة المنقبات بالكشف عن وجوههن. وإذا رفضن، يمكن منعهن من دخول المباني العامة أو مواجهة غرامات مالية بما لا يقل عن 150 يورو (167 دولارًا).

كما  ينطبق الحظر أيضًا على أغطية الوجه الأخرى مثل الخوذات التي تغطي كامل الوجه أو الأقنعة. وكانت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر النقاب عام 2011، وحذت عدة دول حذوها بعد ذلك. 

يذكر أن في هولندا، نحو 150 امرأة ترتدي النقاب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رقم قياسي عالمي..إثيوبيا تزرع 224 مليون شجرة في يوم واحد
منوعات
كاركاتير خيري - ورطة سلامة!
كاريكاتير
كاركاتير حليم - «تحجير» الديمقراطية!
كاريكاتير
تصريحات عنصرية للرئيس الأميركي الأسبق ريغان ضد الأفارقة عبر مكالمة مسجلة
دولى
محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في 17 أغسطس بتهم الفساد
عربى
«داخلية الوفاق» تصف ما ورد في إحاطة سلامة بـ«معلومات غير صحيحة»
ليبيا
إذاعة فرنسا الدولية تتحدث عن رواية مغايرة حول هبوط طائرة «إل 39» الليبية في تونس
ليبيا
مع خفض رسم بيع النقد إلى 163%.. كم يبلغ سعر العملات الدولية اليوم؟
ليبيا
صورة نادرة تظهر أسد بحر بين فكّي حوت أحدب
منوعات
«يونيسيف»: حرمان 1300 طالب من التعليم بعد «قصف مدرسة أبي الأشهر»
ليبيا
ما هي دواعي «المصلحة العامة» من تخفيض رسوم بيع النقد الأجنبي؟
ليبيا
مجلة أميركية: الصين تسعى لتجديد عقودها مع ليبيا ضمن استراتيجية ملء الفراغ ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 أسباب لتوقف محرك سيارتك فجأة