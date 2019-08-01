رئيس الوزراء البريطاني الجديد يواجه أول اختبار انتخابي

جونسون في لندن، 31 يوليو 2019 (أرشيفية: الإنترنت)

يواجه رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، أول اختبار في صناديق الاقتراع، اليوم الخميس، في انتخابات فرعية يمكن أن تؤدي إلى حصر غالبيته البرلمانية الصغيرة بصوت واحد فقط، ما سيعقد تنفيذ استراتيجيته في خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وهناك احتمال أن يفقد حزب المحافظين الحاكم الذي تولى جونسون زعامته الأسبوع الماضي، مقعد دائرة بريكون ورادنشاير في منطقة ويلز لصالح مرشح مؤيد لأوروبا. وسيؤدي ذلك إلى إضعاف الحكومة الجديدة التي أعلنت زيادة ميزانيتها للإعداد لبريكست دون اتفاق، عبر تخصيص مبلغ 2,1 مليار جنيه إضافية هذا العام، وفق «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الخزانة أن الأموال ستستخدم «لتسريع التحضيرات على الحدود ودعم استعدادات المؤسسات والتزود بالأدوية الأساسية»، إضافة إلى «إطلاق حملة اتصالات جديدة بشأن بريكست».

وقال جون ماكدونل وزير المالية في حكومة الظل التابعة لحزب العمال المعارض «كان بإمكان هذه الحكومة أن تستبعد (لا اتفاق) حول بريكست وتنفق هذه المليارات على مدارسنا ومستشفياتنا ومواطنينا»، في حين دعت ميغ هيلير، رئيسة لجنة الحسابات العامة إلى التدقيق في هذه النفقات.

لكن الاعتراضات على ذلك ليست محصورة في صفوف حزب العمال فقط. فقد حذر فيليب هاموند، وزير المالية في حكومة المحافظين السابقة، من أنه سيبذل كل ما في وسعه لمنع «لا اتفاق».

تحذير من خطة خروج بريطانيا

كما حذرت المرشحة عن الديمقراطيين الليبراليين في بريكون جاين دودز، الأوفر حظًا في استطلاعات الرأي، من أن تسيء خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بدون اتفاق» إلى مصالح المزارعين في منطقة ويلز.

فيما يريد جونسون إعادة التفاوض بشأن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي وبروكسل، الأمر الذي يستبعده الاتحاد الأوروبي. وفي حال الفشل، قال إنه لن يطلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإن المملكة المتحدة ستغادر هذا التكتل باتفاق أو من دونه في 31 أكتوبر المقبل.

تأتي الانتخابات الفرعية، اليوم الخميس، بعد إقالة النائب المحافظ كريس ديفيز، كما طلب الناخبون وفقًا لإجراء يسمح بذلك أعلنه رئيس الوزراء السابق المحافظ ديفيد كاميرون عام 2015.