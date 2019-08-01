بايدن يتعرض لهجمات حادة من منافسيه في ثاني مناظرة للديمقراطيين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أغسطس 2019, 11:41 صباحا
نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن خلال المناظرة في ديترويت، يوليو 2019 (فرانس برس)

تقدم المرشّح الأوفر حظًا بين الديمقراطيين نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، على منافسيه الديمقراطيين الطامحين للترشح لانتخابات الرئاسة 2020، في استطلاع جديد للرأي، لم يشفع له وتعرّض، أمس الأربعاء، لهجمات شتى خلال مناظرة مع منافسيه الذين تطرقوا إلى كل مواقفه منذ دخوله معترك السياسة قبل نحو نصف قرن.

وقدّم نائب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أداء باهتًا في المناظرة السابقة في يونيو الماضي، لكنّه أظهر حيوية أكبر هذه المرة في مواجهة هجمات منافسيه.

وبادر لمهاجمة إحدى أبرز منافساته كامالا هاريس على خلفية مواقفها فيما يتعلّق بالرعاية الصحية قائلًا: «لنكن صريحين، لا يمكنك التغلّب على دونالد ترامب مع ازدواجية خطابك على هذا الصعيد».

وردّت السناتورة السوداء على هجومه بالعودة إلى الموضوع الذي شكل محور المواجهة الأخيرة بينهما في المناظرة السابقة: «علاقاته قبل عقود بأعضاء من الكونغرس دعوا إلى الفصل العنصري».

وقالت «لو تمكّن دعاة الفصل العنصري هؤلاء من فرض آرائهم لما أصبحت سناتورة اليوم»، مضيفة «ولما كان باراك أوباما قادرًا على تسميتك نائبًا له».

ويتصّدر بايدن السباق حتى الآن بفارق كبير عن منافسيه وقد بلغت نسبة تأييده 32% في صفوف الناخبين الديمقراطيين، فيما يأتي السناتوران التقدميان بيرني ساندرز وإليزابيث وورن في المرتبة الثانية مع نسبة تأييد تبلغ 15%، ما يجعله هدفًا مشروعًا لمنافسيه.

لكن اللهجة كانت أكثر حدة، أمس الأربعاء، وبخاصة فيما يتعلّق بسلوكه في قضايا القضاء الجنائي، والهجرة وحقوق النساء.

كذلك هوجم بايدن لرفضه وقف الملاحقات بحق من يدخلون بصورة غير شرعية للبلاد عبر الحدود المكسيكية. ورد بايدن: «يجب أن نكون قادرين على طرد الذين يدخلون بصورة غير شرعية. إنها جريمة».

بايدن يقر بارتكاب خطأ في العراق
لكنّه أقر بأنه ارتكب «خطأ في التقدير» بتأييده للتدخل العسكري الأميركي في العراق في عام 2003.

ولدى وصوله إلى مسرح المناظرة بادر بايدن كامالا هاريس البالغة 54 عامًا بالقول «كوني لطيفة معي يا فتاة»، إلا أن المرشّحة لم تلب طلبه. فقد هاجمته لدعمه حتى الماضي القريب قانونًا يحظر استخدام الأموال الفيدرالية لتمويل عمليات الإجهاض. إلا أن السناتورة التي تضعها الاستطلاعات في المركز الرابع لم تسلم من الانتقادات.

وغالبًا ما يطلق ترامب على بايدن تسمية «جو النعسان» ويعتبر أن «لياقته البدنية تراجعت» عن السابق، إلا أن الرئيس الأميركي يتوقّع فوز نائب الرئيس الأميركي السابق بترشح الحزب الديموقراطي للرئاسة.

واعتبر بايدن الأسئلة المرتبطة بسنّه «مشروعة» وأعطى منتقديه مادة جديدة في نهاية النقاش حين دعا مناصريه لدخول موقع جو30330 بدلا من أن يطلب منهم إرسال رسالة نصية بذلك لدعم حملته.

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