الرئيس الإيراني: العقوبات على ظريف تظهر «خوف» واشنطن

الرئيس الإيراني حسن روحاني (أرشيفية: الإنترنت)

علق الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، على قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على وزير الخارجية محمد جواد ظريف، واعتبره (القرار) يظهر «خوف» واشنطن منه.

وقال روحاني في خطاب متلفز: «إنهم خائفون من مقابلات وزير خارجيتنا» في إشارة إلى سلسلة مقابلات صحفية أجرتها وسائل إعلام أجنبية مع ظريف خلال وجوده في نيويورك في الآونة الأخيرة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال روحاني: «من الواضح تمامًا أن كلمات دبلوماسي متفان ومطّلع ومنطقه قد هزّت أساسات البيت الأبيض». وتابع خلال زيارته مدينة تبريز: «إنهم يتصرفون بصبيانية الآن. ربما ليس هناك من طريقة أفضل لوصف (العقوبات) إلا بالصبيانية». وأضاف: «أعداؤنا عاجزون لدرجة أنهم فقدوا القدرة على التصرف والتفكير بحكمة».

خطاب روحاني جاء غداة إعلان واشنطن أنها فرضت عقوبات على وزير الخارجية الإيراني تشمل تجميد أيّ أصول لظريف بالولايات المتحدة أو تلك التي تُسيطر عليها كيانات أميركية.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن مونتشين في بيان إن ظريف «يُنفّذ الأجندة المتهوّرة للمرشد الأعلى لإيران، وهو المتحدّث الرئيسي باسم النظام (الإيراني) في العالم». أضاف «الولايات المتحدة تبعث رسالة إلى النظام الإيراني مفادها أنّ سلوكه الأخير غير مقبول بتاتا».