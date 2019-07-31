«إن بي سي نيوز» الأميركية: الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بموت حمزة بن لادن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 10:08 مساء

ذكرت شبكة «إن بي سي نيوز» الأميركية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بموت حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وخليفته المحتمل، وفقا لـ3 مسؤولين أميركيين.

ولم يدل المسؤولون بمعلومات بشأن مكان ووقت موت حمزة بن لادن أو ما إذا كان للولايات المتحدة دور في موته، حسب الشبكة.

وفي وقت سابق من بداية العام الجاري، انضم حمزة بن لادن، إلى قائمة طويلة من أخطر الإرهابيين، أعلنتها الولايات المتحدة منذ بداية حربها على الإرهاب، بمكافآت فلكية لمن يدلي بمعلومات عن «الرؤوس الثمينة»، وفق «سكاي نيوز».

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة قدرها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على حمزة بن لادن، أحد القادة البارزين للتنظيم الإرهابي.

وعلى نهج والده، ظهر اسم حمزة بن لادن، عبر رسائل صوتية عام 2015، دعا فيها إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة، انتقاما لمقتل والده على يد قوات أميركية عام 2011، لتعلنه لاحقا الولايات المتحدة، إرهابيا دوليا.

وكان حمزة واحدا من كثيرين من أفراد أسرة بن لادن، الذين انتهى بهم الحال في إيران بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001.

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