جولة شرق أوسطية لكوشنر تنطلق بلقاء مع العاهل الأردني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 09:25 مساء

التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأربعاء في عمان جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه، وبحث معه عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، بحسب ما أفاد الديوان الملكي في بيان.

وذكر البيان ان الملك استقبل في قصر الحسينية في عمان كوشنر «الذي يزور الأردن ضمن جولة له تشمل عددا من الدول في المنطقة»..وبحث الجانبان «الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي»، وفق «فرانس برس».

وأكد الملك «ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل». وشدد على ان يكون ذلك «استنادا إلى حل الدولتين، ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وكان مسؤول في الإدارة الأميركية أعلن في 22 يوليو أن كوشنر يعود إلى الشرق الأوسط أواخر الشهر في إطار الدفع قدما بخطته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي لم يُكشف بعد عن تفاصيلها، ويستبعد أن تدخل حيز التنفيذ في المدى المنظور في ظل الرفض الواسع لها.

ولم يعط المسؤول حينها تفاصيل بشأن المحطات التي ستتضمنها جولة كوشنر، علما أنه زار في جولات سابقة إسرائيل والسعودية والأردن. وبحسب بيان الديوان الملكي رافق كوشنر خلال لقاء العاهل الأردني مساعد الرئيس الأميركي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات.

ويؤكد الأردن أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لكن كوشنر كان صرح أن خطته لن تشمل حل الدولتين.

ودعت واشنطن نهاية مايو الماضي الى مؤتمر في البحرين عقد في 25 و26 يونيو عرضت فيه الشق الاقتصادي من خطة السلام الهادف، بحسب قولها، الى جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين وتأمين مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي، وذلك خلال عشرة أعوام.

وقاطع الفلسطينيون مؤتمر البحرين، وشارك فيه الأردن ممثلا بأمين عام وزارة المالية الأردنية. ويقاطع الفلسطينيون الإدارة الأميركية منذ اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل أواخر عام 2017. ورفض الفلسطينيون خطة السلام المنتظرة معتبرين أنها ستكون منحازة بشكل صارخ لإسرائيل.

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