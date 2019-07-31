إسرائيل توافق على بناء 700 مسكن لفلسطينيين مقابل ستة آلاف وحدة استيطانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 05:56 مساء
لقطة لقوات الأمن الإسرائيلية تدمر أحد المباني الفلسطينية في منطقة وادي الحمص المتاخمة لقرية صورباهر الفلسطينية في القدس الشرقية، 22 يوليو 2019. (أ ف ب)

وافقت الحكومة الإسرائيلية في خطوة نادرة، على بناء 700 منزل لفلسطينيين في جزء من الضفة الغربية المحتلة يخضع لسيطرتها الكاملة ووافقت في الوقت ذاته على بناء ستة آلاف وحدة سكنية استيطانية.

وأكد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته،أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على ذلك الثلاثاء قبيل زيارة متوقعة لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه. ولم يتضح بعد ما إذا كانت جميع المنازل سيتم إنشاؤها أم أن بعضها مشيد فعلا ويمنح موافقة بأثر رجعي، وفق «فرانس برس».

وتتعلق الموافقة على البناء في جزء من الضفة الغربية المحتلة معروف بالمنطقة «ج»، أي المنطقة التي تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية وحيث توجد المستوطنات.

وتشكل المناطق «ج» أكثر من 60 في المئة من أراضي الضفة الغربية المحتلة التي يفترض نظريا أن تشكل في إطار حل الدولتين، جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية. ومن النادر أن تمنح إسرائيل موافقات على قيام الفلسطينيين بالبناء في المنطقة «ج».

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