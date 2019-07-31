وفاة 15 مهاجرا أثيوبيا علقوا في قارب بدون طعام أو ماء لأسبوع

مهاجرون أفارقة يحصلون على مواد غذائية في ملعب كرة قدم في عدن، 23 نيسان 2019 (فرانس برس)

لقي 15 مهاجرًا أثيوبيًا حتفهم بعدما علقوا في قارب من دون طعام أوماء لأسبوع كامل، إثر تعطل محركه في عرض البحر، خلال رحلة من جيبوتي إلى اليمن، حسبما أفادت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وكتبت المنظمة على حسابها في موقع التدوينات القصيرة «تويتر» مساء الثلاثاء، «كان أكثر من 90 مهاجرًا أثيوبياً عالقين في قارب بين جيبوتي واليمن لأسبوع كامل بدون طعام أو ماء ما أدى إلى وفاة 15 شخصاً على الأقل» وفق ما نقلته «فرانس برس».

ونقلت المنظمة عن ناجين أن «البعض توفي بسبب الجوع والعطش والبعض غرق عندما ألقي به من على ظهر القارب والآخرين توفوا في اليمن لأنهم لم يستطيعوا الوصول إلى المراكز الصحية بالسرعة الكافية».

وتقوم المنظمة حاليًا بمعالجة أحد المهاجرين الناجين الذي وصلوا إلى اليمن، وتسعى في الوقت ذاته «لمعرفة أماكن الناجين الآخرين كي توفر لهم أي مساعدات طارئة قد يحتاجونها»، مشيرة إلى انّه «حاليا لا يعرف موقع أغلب المهاجرين الآخرين». ولم توضح المنظمة كيف وصل هؤلاء إلى اليمن.

ويشهد اليمن حربًا منذ 2014 بين المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

ورغم الحرب التي قتل فيها آلاف، ودفعت البلاد نحو أكبر أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، بقي اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، مقصدًا للمهاجرين الساعين إلى عبوره للوصول إلى إحدى دول الخليج الغنية.

ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة، وصل إلى اليمن نحو 150 ألف مهاجر العام الماضي، 92% منهم من أثيوبيا، والباقي من الصومال ودول مجاورة أخرى.

لكن عشرات المهاجرين الآخرين لم ينجحوا في الوصول إلى البلد الفقير ولقوا مصرعهم في البحر غرقًا، أو لدى بلوغهم الشواطئ برصاص مسلحين.