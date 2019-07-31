نواب يقاطعون «خطاب» ترامب بولاية فيرجينيا ويتهمونه بـ«الكراهية»

النائب إبراهيم سميرة يقاطع خطاب ترامب بلافتة احتجاج، في 30 يوليو 2019 (فرانس برس)

قاطع نواب ديمقراطيون، من أصل أفريقي، خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متهمينه بالكراهية، وذلك أثناء خطابه في جيمستاون بولاية فيرجينيا.

وندد ترامب بما وصفه «أهوال» العبودية، في خطابه في ذكرى تأسيس أول مجلس تشريعي من جانب المستعمرين الإنجليز قبل 400 عام، وفق «فرانس برس».

ولفت ترامب في كلمته إلى وصول أوائل العبيد الأفارقة مع قدوم المستعمرين الأوائل، مما جعل مدينة جيمستاون رمزا ليس فقط للديمقراطية الأميركية بل للعبودية الجماعية. وقال «نتذكر كل روح عانت أهوال العبودية» واصفا ذلك بـ«التجارة الوحشية بحياة البشر».

غير أن نواب ولاية فيرجينيا قاطعوا المراسم قائلين إن ترامب «أفسدها». وقال النواب الأميركيون من أصل أفريقي في بيان «من المستحيل تجاهل شعار الكراهية والازدراء الذي يمثله الرئيس» متهمين ترامب باستخدام «خطاب عنصري وكاره للأجانب».

وفي مقاطعة نادرة من نوعها لخطاب رئيس، اعترض عضو في مجلس ولاية فيرجينيا خطاب ترامب رافعا لافتة كتب عليها «اطردوا الكراهية» و«عودوا إلى منزلكم الفاسد». وتوقف ترامب عن إلقاء خطابه قبل أن يتم إخراج الرجل لكن الرئيس لم يقل شيئا.

تصريحات سابقة

غير أن الرئيس لم يبد ضبط النفس ذلك خلال الأسبوعين الماضيين عندما وجه وابلا من الشتائم العنصرية، إذ هاجم مرارا أربع نائبات ديمقراطيات ينحدرن من أقليات، بالإضافة إلى نائب أسود يمثل بالتيمور، وأحد المدافعين البارزين عن الحقوق المدنية هو آل شاربتون.

وأثارت تصريحاته تلك سيلا من الانتقادات بأنه يثير انقسامات عرقية مع سعيه لحشد قاعدته ذات الغالبية البيضاء قبيل انتخابات العام المقبل.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض «أنا أقل شخص عنصري في أي مكان في العالم». غير أنه قال فيما بعد إن شاربتون عنصري وواصل شن هجماته على مدينة بالتيمور، ملمحا إلى أن الجرائم العنيفة فيها أسوأ من هندوراس الدولة الواقعة في أميركا الوسطى التي تسجل أعلى معدلات جرائم قتل خارج منطقة حروب.

وقال ترامب في مقابلة مع واشنطن بوست «بالتيمور أسوأ الحالات». وأضاف «إذا نظرتم إليها إحصائيا، فإن عدد عمليات إطلاق النار وعدد الجرائم وعدد كل شيء -سمعت هذا الصباح إحصاء، بالتيمور أسوأ من هندوراس».

وبحسب إحصائيات مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي «إف بي آي» العام 2017، وهي آخر الأرقام السنوية المتوافرة، سجلت بالتيمور معدل جرائم بنسبة 55.8 لكل 100 ألف نسمة، وهو أدنى من المعدل المسجل في سانت لويس بولاية ميزوري.

ووثقت هندوراس 41.2 حالة قتل لكل 100 ألف مواطن العام 2018. وأدرج تقرير لبنك التنمية الأميركي في نوفمبر الماضي إحدى مدنها، سان بدرو سولا، بين الدول الأكثر عنفا.

وذكر التقرير أن معدل جرائم القتل في سان بدرو سولا يفوق 80 لكل 100 ألف شخص.

«حاقد على السود»

وتأتي التصريحات الأخيرة بعد أن وصف ترامب في نهاية الأسبوع بالتيمور بأنها «مثيرة للاشمئزاز وموبوءة بالجرذان» ولا تصلح للعيش. وألقى بالمسؤولية في ذلك على إيلايجا كامينغز، النائب الأسود الذي تشمل دائرته جزءا كبيرا من المدينة.

ثم هاجم شاربتون لدفاعه عن بالتيمور وكتب على تويتر «آل مخادع ومحرض» و«يكره البيض والشرطة». ورد شاربتون قائلا إن ترامب متعصب «حاقد على السود».

ونفى ترامب الثلاثاء أن يكون الجدل الذي يتجاوز جميع الأعراف في واشنطن، يؤذيه. وقال إن أهالي بالتيمور يتصلون بأعداد كبيرة لشكره على انتقاده القيادة الكارثية للمدينة، بحسب قوله.

وأضاف «المواطنون الأميركيون من أصول أفريقية يتصلون بالبيت الأبيض. لم يشعروا بمثل هذه السعادة لما فعله رئيسنا».

ولم يتسن تأكيد حصول الاتصالات من جهة مستقلة. لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن شعبية ترامب بين الناخبين السود على مستوى البلاد في أدنى معدلاتها.