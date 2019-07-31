إبلاغ ركاب المترو بمغادرة محطة في لندن بسبب «حالة طوارئ»

نفق لمحطة مترو في العاصمة البريطانية لندن، (أرشيفية: الإرنترنت)

كلمات دالة: مترو, لندن, ركاب, زحام, طوارئ

أعلنت هيئة النقل في العاصمة البريطانية لندن، الأربعاء، غلق محطة نورث جرينتش لقطارات الأنفاق موقتا بسبب الازدحام، بعد إبلاغ الركاب في المحطة بمغادرتها لحالة طوارئ لم تحددها.

ونقلت وكالة «رويترز» عن ناطقة باسم الهيئة قولها «هذا إجراء للسيطرة على الحشود». فيما قال شاهد في وقت لاحق إن الركاب يعاودون دخول المحطة.

وأدى تعطل قطار في محطة كناري وارف إلى توقف خط يربط منطقة كناري وارف المالية بوسط لندن.

وقالت هيئة النقل إن محطتي كناري وارف ووترلوو، وهما محطتان رئيسيتان، فرضتا قيودًا على دخول الركاب بسبب الازدحام.