الصين تدعو أميركا وكوريا الشمالية لبذل «جهود إيجابية» لنزع السلاح النووي

الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، (أرشيفية: رويترز)

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، الأربعاء، إن بلادها تأمل في أن تبذل الولايات المتحدة وكوريا الشمالية جهودًا إيجابية لتشجيع نزع السلاح النووي وتحقيق سلام واستقرار طويل الأجل.

وأدلت الناطقة بهذه التصريحات، التي نقلتها وكالة «رويترز» تعليقًا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخين في وقت سابق يوم الأربعاء.

وأطلقت كوريا الشمالية، الأربعاء، «صاروخين بالستيين»، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية، في تطور يأتي بُعيد أيام من إطلاق بيونغ يانغ صاروخين تحذيرًا لسول من مغبة المضي في خطتها إجراء تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة.