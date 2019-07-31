ظريف: إيران ستخفض المزيد من التزاماتها النووية ما لم تحمها أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 11:57 صباحا
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، (أرشيفية: رويترز)

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، للتلفزيون الرسمي، الأربعاء، أن بلاده ستقلص المزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ما لم يتحرك شركاؤها الأوروبيون لحمايتها من العقوبات الأمريكية.

وأضاف ظريف «في ظل الظروف الحالية وما لم يتخذ (الأوروبيون) تحركًا، سنتخذ الخطوة المقبلة (في خفض الالتزامات)» مشيرًا إلى ضرورة أن يضمن شركاء إيران الأوروبيون تمكنها من بيع النفط والحصول على عائداته.

وقالت إيران إنها ستقلص التزامها بالاتفاق النووي على مراحل بل وقد تنسحب منه ما لم يجد الأوروبيون سبلًا لحماية اقتصادها من العقوبات الأمريكية، وفق وكالة «رويترز».

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