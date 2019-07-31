ارتفاع حصيلة الهجوم على حافلة غربي أفغانستان إلى 34 قتيلا

الشرطة الأفغانية تقيم سياجا حول موقع شهد انفجار سيارة ملغومة، (أرشيفية:رويترز)

ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع على طريق سريع بين مدينتين رئيسيتين غربي أفغانستان أثناء مرور حافلة، صباح الأربعاء، إلى 34 قتيلا.

وقال مسؤولون أفغان لوكالة «رويترز»، إن انفجارًا وقع أثناء مرور حافلة يوم الأربعاء ما أسفر عن مقتل 34 راكبًا على الأقل، بينهم أطفال، فضلًا عن إصابة 17 آخرين.

وتسوء حالة الأمن في ربوع أفغانستان، حيث تشنّ حركة طالبان ومقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية هجمات شبه يومية على القوات الأفغانية وموظفي الحكومة والمدنيين.

وقال الناطق باسم الشرطة الإقليمية، محب الله محب، إن الانفجار وقع في منطقة آب خرما بإقليم فراه على الطريق السريع بين العاصمتين الإقليميتين هرات وقندهار.

وأضاف «كان متمردو طالبان قد زرعوا القنبلة توًا لاستهداف قوات الأمن الأفغانية والأجنبية». ولم يتسن الحصول على تعليق على البيان من مسؤولين في طالبان ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويقول مسؤولون حكوميون وآخرون في مجال الإغاثة إن أعداد القتلى والمصابين في ازدياد بسبب المتفجرات التي تزرعها طالبان.

وتسيطر حركة طالبان اليوم على مساحة من الأراضي أكبر من أي وقت منذ الإطاحة بها قبل قرابة 18 عاما.

ووقع هجوم الأربعاء قبل انتخابات رئاسية مقررة الشهر المقبل عندما سيستأنف أيضًا مسؤولون أمريكيون وممثلون عن طالبان محادثات للاتفاق على جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية مقابل ضمانات أمنية.