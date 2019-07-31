«واشنطن بوست»: أميركا ستجدد إعفاء 5 برامج نووية إيرانية من العقوبات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث لممثلي وسائل إعلام في واشنطن، 30 يوليو 2019 (رويترز)

قالت جريدة «واشنطن بوست» إن الولايات المتحدة ستعلن هذا الأسبوع تجديد إعفاء خمسة برامج نووية إيرانية من العقوبات، وهو ما يتيح لروسيا والصين ودول أوروبية مواصلة التعاون في المجال النووي السلمي مع الجمهورية الإسلامية.

وأضافت الجريدة، وفق «رويترز» أن الرئيس دونالد ترامب انحاز خلال اجتماع في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي إلى وزير الخزانة ستيفن منوتشين الذي يدافع عن تجديد الإعفاءات أمام اعتراضات وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون.

ونقلت الجريدة عن ستة مصادر، لم تسمها، أن منوتشين «قال لترامب إنه إذا لم تصدر إعفاءات من العقوبات بحلول الأول من أغسطس كما يقتضي القانون، فستضطر الولايات المتحدة لفرض عقوبات على شركات روسية وصينية وأوروبية المشاركة في مشروعات داخل إيران كانت قد أقيمت في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015». ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية طلبًا من وكالة «رويترز» للتعليق.

وكان بومبيو مدد في مايو خمسة من سبعة إعفاءات من العقوبات لمدة 90 يومًا. وتسمح الإعفاءات بالعمل في محطة بوشهر النووية ومنشأة فوردو للتخصيب ومجمع آراك النووي ومفاعل طهران للأبحاث.

وانسحب ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية قائلا إنه يريد اتفاقًا أكبر لا يقتصر على النشاط النووي الإيراني ولكن يشمل أيضًا كبح دعمها لوكلاء لها في سوريا والعراق واليمن ولبنان، وتقييد برنامجها للصواريخ الباليستية. وشدد ترامب العقوبات على إيران في مايو أيار بهدف وقف صادراتها النفطية.

وقالت «واشنطن بوست» إن وزارة الخزانة طلبت مزيدًا من الوقت للنظر في آثار العقوبات المحتملة على الشركات الروسية والصينية والأوروبية. ونقلت عن مسؤول كبير بالإدارة قوله إن الهدف من إنهاء الإعفاءات لا يزال قائما.

وقال المسؤول «يمكن إلغاء هذه الإعفاءات في أي وقت حسبما تستدعي التطورات مع إيران. لكن نظرًا لأوجه القلق المشروعة لوزارة الخزانة، قررنا تمديد العمل بها في الوقت الحالي».

وتزايدت المخاوف من نشوب صراع أمريكي إيراني مباشر منذ شهر مايو أيار مع وقوع هجمات على ناقلات نفط في الخليج وإسقاط إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة ووضع خطة لشنِّ غارات جوية أمريكية على إيران في الشهر الماضي ألغاها ترامب في اللحظات الأخيرة.