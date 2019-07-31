نائب ميركل يتحفظ على دعوة أميركية للمشاركة في تأمين مضيق هرمز

نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أولاف شولتس في مؤتمر صحفي في باريس، 18 يوليو 2019 (رويترز)

قال نائب المستشارة الألمانية ووزير المالية، أولاف شولتس، الأربعاء إنه «مرتاب بشدة» إزاء طلب الولايات المتحدة من ألمانيا الانضمام إلى مهمة عسكرية في مضيق هرمز.

وقال شولتس لتلفزيون «زد دي إف» في تصريحات تابعتها «رويترز»، «أنا مرتاب للغاية بهذا الشأن، وأعتقد أن هذا التشكك يشاركني فيه كثيرون».

كانت الولايات المتحدة اقترحت تكثيف الجهود لحراسة مضيق هرمز في منطقة الخليج، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بينها وبين إيران. ويمر نحو خمس النفط العالمي عبر المضيق.

وذكرت السفارة الأميركية في برلين أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة طلبت رسميا من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في مهمة لتأمين المضيق و«التصدي للاعتداءات الإيرانية».

وأضاف أن من المهم تفادي التصعيد العسكري في المنطقة، وأن مثل هذه المهمة تنطوي على مخاطرة الانزلاق إلى صراع أكبر. وقال «ولهذا السبب لا أعتقد أنها فكرة جيدة».

وهناك معارضة كبيرة داخل الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي له شولتس للمشاركة في مهمة تقودها الولايات المتحدة. والحزب هو الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل.

وعندما سئل شولتس عما إذا كانت أحزاب الائتلاف تشاطره نفس الرأي بشأن الطلب الأميركي، أجاب «نعم، هذا هو انطباعي». وتابع بأن برلين لا تزال تعتبر أن الاتفاق النووي الدولي مع إيران هو الخيار الأفضل لمنعها من صنع قنبلة نووية.