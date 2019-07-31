تركيا تطلق أستاذا جامعيا بعد توقيفه على ذمة قضية «إرهابية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 10:14 صباحا
متظاهرون في محافظة بالق أسير تضامنا مع مدرّس الرياضيات التركي، تونا ألتينيل، في 30 يوليو 2019 (فرانس برس)

أطلقت السلطات التركية، الثلاثاء، أستاذا جامعيا تركيا يدرّس في فرنسا، بعدما أمضى 81 يوما في الحبس الاحتياطي على ذمة قضية «إرهابية» يؤكد براءته منها.

وخرج تونا ألتينيل (53 عاما)، الأستاذ المحاضر في جامعة «كلود برنار ليون 1» (وسط شرق فرنسا)، من سجنه في محافظة بالق أسير (غرب تركيا) حيث كان في استقباله عشرات من أقاربه وأنصاره الذين سارعوا إلى احتضانه وتقديم الزهور إليه.

وقال ألتينيل لوكالة «فرانس برس»: «أشعر بالفرح، ليس فقط لأنني استعدت حريتي بل لأنني رأيت نضال هذا العدد الكبير من الناس في سبيل السلام والعدل والديمقراطية».

وخرج ألتينيل من السجن بعيد إصدار قاض قرارا قضى بإطلاقه موقتا بانتظار الجلسة المقبلة المقررة في 19 نوفمبر.

والأستاذ الجامعي متهم بالانتماء إلى «منظمة إرهابية» هي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، والذي يخوض منذ 1984 نزاعا مسلحا ضد الحكومة التركية.

وهو أيضا متهم بالترويج «للدعاية الإرهابية» من خلال توقيعه في 2016، على غرار أكثر من 2000 أستاذ جامعي تركي آخرين، على عريضة تطالب بوقف عمليات قوات الأمن في جنوب شرق تركيا.

ويقيم ألتينيل في ليون منذ 1996 وقد اعتقل في مايو أثناء وجوده في تركيا لتمضية عطلته. وتتعرض الأوساط الأكاديمية في تركيا لضغوط شديدة، خصوصا منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو 2016 وأعقبتها عمليات تطهير كثيفة لم تستثن الكليات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأميرة هيا زوجة حاكم دبي تتقدم بطلب لحمايتها من الزواج القسري في بريطانيا
دولى
«مواصلات الوفاق» تنفي استخدام مطار معيتيقة عسكريا
ليبيا
سفير إيطاليا: حفتر لن يلقي السلاح.. وأفق الاتفاق لا يزال بعيدا
ليبيا
«داخلية الوفاق» تفتح تحقيقا في حذف لقب نجلي حفتر
ليبيا
المسماري يؤكد استهداف «حظيرة للطائرات المسيرة» بالكلية الجوية في مصراتة
ليبيا
نص إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
بومبيو لا يستبعد الترشح للرئاسة الأميركية
دولى
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة الدورية إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم - فوارق!
كاريكاتير
102 وليبيان اثنان يحصلون على الإقامة في أميركا خلال قرعة 2019
ليبيا
شاحنة تقتل أنثى فيل مهددة بالانقراض في ماليزيا
منوعات
ليفربول يعلن تعاقده مع أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الفوائد الصحية لدبس الخروب