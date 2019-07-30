ترامب: أنا الشخص «الأقل عنصرية» في العالم

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يكون عنصريًا لأنه يرفض التراجع في حربه الكلامية مع قادة من ذوي الميول اليسارية والأقلية السوداء.



وقال للصحفيين في البيت الأبيض «أنا أقل شخص عنصري في أي مكان في العالم»، وفق «فرانس برس».