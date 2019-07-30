توقيف فتاة بريطانية اتهمت «كذبا» 12 إسرائيليًا باغتصابها في قبرص

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يوليو 2019, 03:36 مساء
الفتاة البريطانية بقاعة المحكمة في مدينة باراليمني في قبرص، 29 يوليو 2019 (فرانس برس)

أودعت بريطانية السجن الثلاثاء في قبرص بعد اعتقالها الأسبوع الماضي للاشتباه بتقديمها «إفادة كاذبة» عن تعرضها للاغتصاب على أيدي 12 سائحًا إسرائيليا.

وتواجه الشابة البالغة 19 عامًا «اتهامات بالإدلاء بإفادة كاذبة بشأن تهمة وهمية» ما قد يعرضها لعقوبة بالسجن لسنة وغرامة بقيمة 1700 يورو، وفق ما ذكرته «فرانس برس».

ومثلت الشابة التي لم يكشف اسمها أمام محكمة في مقاطعة فاماغوستا (جنوب شرق). وبحسب محاميها أندرياس بيتادجيس ستعلن خلال الجلسة المقبلة المقررة في 7 أغسطس ما إذا ستقر بذنبها.

وطلب من المحكمة منحه بعض الوقت «للحصول على أشرطة فيديو وتصريحات» جمعتها الشرطة القبرصية.

وكان 12 إسرائيليًا أوقفوا في 17 يوليو بعد أن أكدت الشابة أنها تعرضت للاغتصاب في فندق في أيانابا (جنوب شرق). وأُفرج عنهم الأسبوع الماضي وأوقفت الشابة بتهمة تقديم «إفادة كاذبة بشأن تهمة وهمية» بحسب الشرطة.

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