الإعدام لرئيس بلدية طهران السابق بعد إدانته بقتل زوجته

رئيس بلدية طهران السابق نجفي (الثاني من اليمين) يمثل أمام محكمة في طهران، 13 يوليو 2019 (فرانس برس)

قضت محكمة إيرانية بإعدام رئيس بلدية طهران السابق محمد علي نجفي، بعد إدانته بقتل زوجته، بحسب الناطق باسم السلطة القضائية الإيرانية، في ختام محاكمة لاقت تغطية إعلامية كبيرة اليوم الثلاثاء.

وقال غلام حسين إسماعيلي إن نجفي (67 عاما) الشخصية المعروفة في الأوساط الإصلاحية، أدين بقتل زوجته الثانية ميترا اوستاد، التي تصغره بأكثر من ثلاثين عاما، بالرصاص في منزلهما في العاصمة في 28 مايو، وفق «فرانس برس».

وعثر على جثة الضحية في مغطس حمام المنزل بعد أن سلم نجفي نفسه للشرطة في اليوم نفسه واعترف بقتلها.

حيثيات الحكم

ونقلت هيئة السلطة القضائية عن الناطق قوله «يشمل القرار الاتهامي ارتكاب جريمة قتل مع سابق تصور وتصميم والاعتداء والضرب وحيازة سلاح ناري بصورة غير مشروعة». وأضاف أن «المحكمة خلصت إلى أن جريمة القتل كانت عن سابق تصور وتصميم وطلبت له الإعدام».

وأوضح الناطق أنه تمت تبرئة نجفي من تهم الاعتداء والضرب لكن حكم عليه بالسجن عامين لحيازة سلاح ناري دون ترخيص. وتابع أن «الحكم ليس نهائيا ويمكن الاستئناف أمام المحكمة العليا».

وكانت أسرة الضحية ناشدت تطبيق الشريعة في جرائم القتل، مما يعني في هذه الحالة حكم الإعدام. وتزوج نجفي من اوستاد، دون أن يطلق زوجته الأولى، وهو أمر غير معتاد في إيران، حيث تعدد الزوجات مسموح به قانونا، لكنه غير محبذ اجتماعيا.

اهتمام إعلامي

وأثارت القضية اهتماما كبيرا في إيران حيث غطتها وسائل الإعلام الرسمية بشكل واسع. وهذا أمر نادر في إيران، حيث لا يتم عادة الإضاءة على الفضائح التي تطال سياسيين في وسائل الإعلام.

ونجفي أستاذ جامعي متخصص في الرياضيات، كان مستشارا اقتصاديا للرئيس حسن روحاني ووزيرا للتربية. وانتخب رئيسا لبلدية طهران في أغسطس 2017، لكنه استقال في أبريل 2018، بعد تعرضه لانتقادات من المحافظين بسبب حضوره حفلا راقصا لطالبات مدرسة.

واعتبر محافظون متشددون أن القضية تظهر «الإفلاس الأخلاقي» للإصلاحيين. واتهم الإصلاحيون التلفزيون الإيراني الذي يسيطر عليه المحافظون بالانحياز في تغطية القضية لأغراض سياسية.