مسؤول أمني: عسكري أفغاني قتل الجنديين الأميركيين في أفغانستان

جنديان أميركيان في ولاية وراداك الأفغانية في 06 يونيو 2019 (فرانس برس)

أعلن مصدر أمني، الثلاثاء، أن جنديا أفغانيا هو المسؤول عن مقتل عسكريين أميركيين اثنين في قاعدة للجيش الأفغاني جنوبي أفغانستان، الإثنين.

وقال أحد مساعدي قائد الشرطة المحلية، محمد قسام، لوكالة «فرانس برس» إن «جنديا في الجيش الأفغاني فتح النار على الجنديين الأميركيين». وأضاف أن «المعلومات الأولية تتحدث عن مقتل جنديين أميركيين وإصابة ثالث بجروح».

وكانت عملية حلف شمال الأطلسي أعلنت الإثنين مقتل جنديين أميركيين لم تكشف هويتيهما، موضحا أنهما قتلا «خلال عملهما في الميدان»، بدون أن تضيف أي تفاصيل أخرى.

وأكد بهير أحمدي الناطق باسم حاكم قندهار أن الحادث وقع في قاعدة عسكرية أفغانية.

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وفي رسالة لـ«فرانس برس»، عبر الناطق باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، عن سروره «لإطلاق جندي أفغاني النار» على الجنود الأميركيين.

لكنه أوضح أن هذا الجندي لم يكن عنصرا مندسا من طالبان.

وتشكل الهجمات «من الداخل» التي ينفذها جندي عدو مندس، تهديدا قائما في أفغانستان للقوات الدولية والأفغانية.

وكان جندي أفغاني قتل بالرصاص في 17 يوليو ضابطا كبيرا برتبة كولونيل في الجيش الأفغاني خلال قيامه بزيارة لتقييم الوضع في ولاية غزني (شرق). وتبنت حركة طالبان الهجوم.

وبذلك، يرتفع عدد الجنود الأميركيين الذين قتلوا أثناء القتال منذ بداية العام الجاري إلى 12، بينما تجري واشنطن حوارا مباشرا غير مسبوق مع طالبان للتوصل إلى اتفاق سلام يسمح ببدء الانسحاب من أفغانستان.

وقتل حوالى 2300 عسكري أميركي وجرح أكثر من عشرين ألفا و400 آخرين في أفغانستان منذ نهاية 2001 عندما قام تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بغزو أفغانستان وطرد طالبان من السلطة.

لكن عدد القتلى في صفوف الأميركيين تراجع إلى حد كبير بعد 2014 عندما لم تعد بعثة الحلف الأطلسي مهمة قتالية.

وأعرب الرئيس دونالد ترامب مجددا عن رغبته في وضع حد «للحروب التي لا تنتهي» لطي صفحة التدخلات العسكرية المكلفة في الخارج.