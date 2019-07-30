المتهم بتدبير هجمات 11سبتمبر يبدي استعداده التعاون مع التحقيقات إذا لم يعدم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يوليو 2019, 11:03 صباحا
صورة لخالد شيخ محمد المتهم بتدبير هجمات 11 سبتمبر التقطت يوم إلقاء القبض عليه في أول مارس 2003، (رويترز)

أبدى المتهم بتدبير هجمات 11 سبتمبر 2001 استعدادا لاستجوابه من قبل الضحايا الذين يرفعون دعوى قضائية على السعودية طلبا لتعويضات، في حال ما قررت الولايات المتحدة ألا تطلب معاقبته بالإعدام.

وكشف محامون يمثلون شركات وأفرادا يطلبون تعويضات بمليارات الدولارات النقاب عن العرض الذي تقدم به خالد شيخ محمد في وقت متأخر من مساء الجمعة في رسالة إلى المحكمة الجزئية الأميركية بمانهاتن، بحسب «رويترز».

وتنفي الحكومة السعودية منذ فترة طويلة ضلوعها في الهجمات التي صدمت فيها طائرات مخطوفة مركز التجارة العالمي بنيويورك ومبنى وزارة الدفاع (البنتاغون) خارج واشنطن. ولقي نحو ثلاثة آلاف شخص حتفهم.

ورفض مايكل كيلوج، وهو محام عن الحكومة السعودية يعمل من واشنطن، التعليق. وكانت جريدة «وول ستريت جورنال» تحدثت في وقت سابق عن الرسالة.

وجاء في الرسالة أن محامي المدعين على اتصال بمحامي الشهود الخمسة في الاحتجاز الاتحادي بشأن إمكانية استجوابهم.

وقال المحامون إن ثلاثة، منهم محمد، موجودون في معسكر الاحتجاز بخليج جوانتانامو بكوبا، حيث يواجهون اتهامات عقوبتها الإعدام بينما ينزل اثنان بسجن أمني في فلورنس بكولورادو.

ووفقا للرسالة فإن محمد لن يوافق «في الوقت الحالي» على استجوابه لكن ذلك قد يتغير.

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